Cijena benzina nepromijenjena, dizel pojeftinio šest centi

Vlada je na telefonskoj sjednici u ponedjeljak donijela uredbu kojom se određuju cijene goriva za sljedeća dva tjedna, prema kojoj će od utorka litra osnovnog benzinskog goriva stajati kao i do sada 1,64 eura, dok će osnovni dizel pojeftiniti za šest centi, na 1,66 eura.

Vlada je priopćila i da plavi dizel pojeftinjuje za sedam centi na 1,15 eura po litri, dok će kilogram UNP-a za spremnike biti jeftiniji 14 centi i stajat će 1,44 eura.

Isto pojeftinjenje zahvatit će i UNP za boce, koji će stajati 2,02 eura po kilogramu.

U priopćenju se navodi i da bi bez mjera Vlade te da se maloprodajne cijene u potpunosti slobodno formiraju na nivou premija energetskih subjekata prije prve Uredbe, litra osnovnog benzinskog goriva stajala bi 1,82 eura, a dizelskog 1,87 eura. Plavi dizel stajao bi 1,22 eura, a UNP za spremnike 1,59 eura po kilogramu. Na kraju, cijena kilograma UNP-a za boce bila bi 2,30 eura.

Uredbom o izmjeni Uredbe o visini trošarine na energente i električnu energiju dodatno je snižena trošarina na bezolovni motorni benzin za dva eurocenta kako bi cijena ovog goriva ostala na prošlotjednoj razini, te trošarina na dizel čije je smanjenje sve do europskog minimuma produljeno za još dva tjedna, zaključuje se u priopćenju Vlade.

