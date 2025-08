Cijene goriva u Hrvatskoj i inozemstvu: Gdje točiti kako bi se uštedjelo?

Cijene goriva variraju od benzinske do benzinske, ali i ovisno o njihovim lokacijama. Ništa drugačije nije ni u inozemstvu, zbog čega je dobro razmisliti treba li ga točiti prije ili nakon granice. One se redovito i mijenjaju, no postoje web stranice koje pomažu onima koji žele uštedjeti.

Europske komisija redovito objavljuje prošlotjedni ponderirani prosjek cijena goriva u državama Europske unije. On može poslužiti kao vodič za putovanja kako bi se u nekim situacijama uspjelo uštediti kupnjom jeftinijeg goriva s prave strane granice. Doduše, na umu treba imati i da se radi o prosjeku – cijene goriva na autocestama u pravilu su nešto više nego na običnim cestama, pa su i tu moguće razlike koje ovaj članak nije uzeo u obzir. No – pravilo za taj dio je jednostavno – puno je bolje napuniti tank u gradu, nego na autocesti.

Kad je u pitanju Eurosuper 95, podaci otkrivaju kako je najjeftinija Bugarska uz ponderiranu prošlotjednu prosječnu cijenu od 1,23 eura po litri, dok je najskuplja Danska uz cijenu od 1,93 eura po litri. Gledaju li se države EU najzanimljivije hrvatskim vozačima, najjeftinije su bile Slovenija (1,44 eura po litri) i Mađarska (1,46). U Hrvatskoj je prosjek bio 1,49 eura po litri, a skuplje od nje su primjerice Austrija (1,53), Italija (1,72) i Njemačka (1,72).

Skrivanje jeftinijeg goriva na postajama

Još jeftiniju ponderiranu prošlotjednu prosječnu cijenu eurodizela od Bugarske (1,24 eura po litri) je imala Malta (1,21). Najskuplja u EU ponovno je bila Danska (1,74). Prosječna cijena u Hrvatskoj je bila 1,51 euro, po čemu je skuplja od Slovenije (1,49), a jeftinija od Mađarske (1,52), Austrije (1,55), Njemačke (1,61) i Italije.

Kad je u pitanju Hrvatska, detaljne informacije moguće je pronaći na web stranicama. HAK primjerice navodi i kolike su moguće razlike između cijena goriva unutar iste kompanije. Njihovi podaci su ujedno i podsjetnik kako benzinske postaje često nude i premium vrste istog goriva. Štoviše, zbog ranije prakse ograničavanja cijene gorive neki od njih najjeftinija goriva znali su imati samo na jednom ili dva mjesta za punjenje unutar benzinske postaje. Zbog toga se znalo dogoditi da neupućeni kupci bez svoje volje utoče skuplje gorivo.

CijeneGoriva.info i Nafta.hr još su jedna web stranica na kojoj se mogu pronaći informacije o aktualnim cijenama goriva u Hrvatskoj. Stranice Mzoe-gor.hr nude i pronalaženje najjeftinijih benzinskih postaja u blizini.

Kako se cijene goriva u dosta država stalno mijenjaju, bez posjećivanja sličnih stranica u drugim državama teško je pratiti cijene. Sljedeće web stranice nude pregled cijene goriva po državama: Austrija, Italija, Slovenija, Mađarska i Njemačka.