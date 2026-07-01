Ćorić očekuje pad inflacije u 2027. na europski prosjek, zadovoljan će biti s 2 posto

Ministar financija Tomislav Ćorić u srijedu je, prije sastanka parlamentarne većine, izrazio očekivanje da će se stopa inflacije u Hrvatskoj u prvom tromjesečju iduće godine sniziti na razinu prosjeka eurozone, navodeći da će biti zadovoljan kad se spusti na oko dva posto godišnje.

“Trend je jasan, u travnju je to bilo 5,8 posto, u svibnju 5,2 posto, sad smo na 4,5 posto. Ono što očekujemo je nastavak pada stopa inflacije u narednim mjesecima i vjerujemo da ćemo prvi kvartal 2027. godine zabilježiti stope inflacije na razini prosjeka eurozone”, rekao je Ćorić.

Odgovarajući na novinarsko pitanje s kojom bi razinom inflacije bio zadovoljan, kazao je “bit ću zadovoljan onda kad razina inflacije u Republici Hrvatskoj bude oko dva posto na godinu”.

Ranije u srijedu Državni zavod za statistiku je izvijestio da na inflaciju najviše utječe komponenta energije, a potom komponenta usluga.

Ministra je ohrabrio podatak da su cijene hrane, pića i duhana na godišnjoj razini porasle tek 1,8 posto, odnosno znatno manje nego cijene energije, koje su rasle 13,2 posto ili usluga koje su porasle 8,1 posto.

Objasnio je da smanjenje inflacije na europski prosjek tijekom prvog tromjesečja iduće godine očekuje zbog aktualnih trendova, ali i zbog činjenice da će dotad potpuno profunkcionirati sve mjere iz antiinflacijskog paketa.

Ministar je istaknuo da će paket poreznih zakona kojim će se uvesti antiinflacijske mjere biti donesen do kraja godine, odnosno da će stupiti na snagu do početka 2027. godine.

Govoreći o paketu antiinflacijskih mjera, ministar financija je podsjetio da su zainteresirane skupine reagirale na taj paket, nakon što ga je vlada predstavila. Nije otkrio hoće li biti prihvaćeni neki od prijedloga sindikata, poslodavaca, poduzetnika i obrtnika.

“Kad podzakonski akti izađu u javnu raspravu, svi će imati priliku komentirati. Neke od stvari koje su nam rekli smo razumjeli, dali smo protuargumente, to je, na kraju krajeva, uobičajen demokratski proces u ovakvim situacijama”, rekao je Ćorić.

Dodao je da je reakcija zainteresiranih skupina bila očekivana, s obzirom na to da se predlažu promjene poreznog sustava, kako za paušalne obrtnike ili kratkoročne iznajmljivače, tako i za veće tvrtke koje ulaze u kriterije za oporezivanje prekomjernih profitnih marži.

Komentirajući moguće podizanje cijena u ugostiteljstvu i turizmu u aktualnoj turističkoj sezoni, Ćorić je ponovio da na cijenu tih usluga vlada ne može neposredno utjecati.

Istaknuvši da je vlada određivanjem proračunskih limita za iduću godinu uspostavila kontrolu nad ključnim segmentima državnih rashoda, dodao je i da je kod svih dionika, pa tako i javnih poduzeća, inzistirala na solidarnosti i odgovornosti.

Stoga je logično, zaključio je ministar Ćorić, od javnih poduzeća očekivati isto što se traži i od sindikata javnih i državnih službi, koji su tražili povećanje plaća.