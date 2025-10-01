Croatia Airlines dobila svoj prvi A220-100 i nazvala ga Dubrovnik

Obnova flote Croatia Airlinesa se nastavlja. Stigao je sedmi novi zrakoplov, ujedno i prvi A220-100 model u njihovoj floti.

Croatia Airlines u utorak je u Zagrebu dočekao sedmi od ukupno 15 novih zrakoplova Airbus A220, kojima tvrtka obnavlja i modernizira flotu.

Riječ je o prvom novom zrakoplovu tipa A220-100 u floti Croatia Airlinesa, koji nosi registarske oznake 9A-CAO i dobio je ime Dubrovnik.

Novi A220-100 stigao je iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu, kao i svih šest novih zrakoplova A220-300 sa 149 putničkih sjedala, koji su dosad uključeni u flotu hrvatskoga nacionalnog avioprijevoznika.

Novi model može imati 100 do 135 sjedala, ovisno o konfiguraciji. Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić istaknuo je kako ih Dubrovnik ima 127, što je najveći broj sjedala u odnosu na sve zrakoplove toga tipa.

Obitelj A220 nudi dobitnu kombinaciju performansi i jednostavnosti rada. A220-100, dijeli 99% sličnosti sa svojim većim bratom A220-300. Ekonomičnost motora Pratt & Whitney PurePower PW1500G i vrhunski dizajn čine ovaj zrakoplov pravim izborom za zrakoplovne tvrtke, ali i njihove putnike. Tiši rad motora, smanjena potrošnja goriva po sjedalu od 25% i manje emisije plinova pravi su izbor za ekološki svjesne zajednice.

Dovršetak cjelokupne obnove flote planira se za 2027. godinu kada bi u floti Croatia Airlinesa trebalo biti 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 i dva A220-100.

Baš kao i A220-300, i A220-100 ima konfiguraciju od 2+3 sjedala u svakome redu, no tri metra je kraći pa ima manji broj redova; Tlocrt: Croatia Airlines

Proizvođač Airbus Pogonska grupa Pratt & Whitney PurePower® PW1500G Najveća brzina leta 840 kmh Najveća visina leta 12.500 m Dopuštena težina 63.700 kg Duljina trupa 35,00 m Raspon krila 35,10 m Planirani broj zrakoplova u floti 2