Croatia Airlines dočekao osmi novi zrakoplov Airbus A220

Croatia Airlines danas je u Zagrebu dočekao osmi od ukupno 15 novih zrakoplova Airbus A220, kojima tvrtka obnavlja i modernizira cjelokupnu flotu. Najnoviji zrakoplov nosi registarske oznake 9A-CAQ i dobio je ime Pula.

Kao i svi prethodni novi zrakoplovi kojima se obnavlja postojeća flota, stigao je izravno iz Airbusove tvornice u kanadskom Mirabelu.

Hrvatski nacionalni avioprijevoznik tako u ljetnu sezonu ulazi s osam novih zrakoplova Airbus A220, koji lete na 55 međunarodnih redovitih linija.

Predsjednik Uprave Croatia Airlinesa Jasmin Bajić izjavio je kako je dolazak osmog novog zrakoplova Airbus A220 još jedan važan korak u provedbi projekta cjelokupne obnove flote, najvećeg razvojnog projekta u višedesetljetnoj povijesti Croatia Airlinesa:

“Dolazak svakog novog zrakoplova za nas je poseban trenutak jer označava konkretan napredak u obnovi flote, a samim time i u daljnjem razvoju kompanije, ali i hrvatskog turizma i gospodarstva općenito. S osam novih zrakoplova u floti u ljetnu sezonu ulazimo operativno snažniji, a moderni i učinkovitiji zrakoplovi Airbus A220 omogućuju nam daljnje jačanje mreže međunarodnih linija, veću kvalitetu usluge za naše putnike te dugoročno održiviji i konkurentniji razvoj nacionalnog avioprijevoznika.”

Direktor prometa i kapetan Davor Mišić, koji je zajedno s kapetanom Zoranom Viljcem novi zrakoplov i dovezao u Hrvatsku, naglasio je kako je riječ o iznimno modernom i tehnološki naprednom avionu koji pilotima pruža drugačije iskustvo letenja:

“Zahvaljujući svojim performansama i opremi, Airbus A220-100 posebno je pogodan za operacije u zahtjevnijim vremenskim uvjetima i na zračnim lukama sa zahtjevnijim operativnim uvjetima, kao što su, primjerice, zračne luke London City ili Firenca. Zanimljivo je da Airbus A220-100 ima najveći broj sjedala u odnosu na sve zrakoplove koji operiraju navedene zračne luke. Nova flota će, kada uskoro bude potpuna, dodatno unaprijediti svakodnevne operacije Croatia Airlinesa.”

U sklopu obnove cjelokupne flote, najvećeg projekta u tridesetsedmogodišnjoj povijesti Croatia Airlinesa, dosad je nacionalnom avioprijevozniku isporučeno šest novih zrakoplova Airbus A220-300 sa 149 sjedala te dva zrakoplova Airbus A220-100 sa 127 sjedala.

Do kraja ove godine očekuje se isporuka još šest zrakoplova Airbus A220-300, a projekt cjelokupne obnove flote trebao bi završiti 2027. godine kada će u floti Croatia Airlinesa biti ukupno 15 novih zrakoplova A220, od čega će 13 biti A220-300 te dva A220-100.