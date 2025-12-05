Croatia Airlines: Izravni letovi iz Dubrovnika u Rim tijekom cijele godine

Dubrovnik i Rim izravno su povezani cjelogodišnjom aviolinijom nacionalnog prijevoznika Croatia Airlinesa (CA), koja je, kao i adventska te druga turistička ponuda Dubrovnika i Hrvatske, predstavljena talijanskim partnerima i medijima u glavnom talijanskom gradu.

Izravna linija Dubrovnik-Rim ove godine bila je dostupna ljeti, a zbog dobre potražnje nastavlja se i tijekom zimskog reda letenja, rekla je voditeljica prodaje CA Marija Pavić na prezentaciji u Rimu, na kojoj su uz CA sudjelovali i predstavnici Hrvatske turističke zajednice (HTZ) te turističkih zajednica Dubrovnika i Dubrovačko-neretvanske županije.

Croatijini letovi Dubrovnika i Rima tako će se sada odvijati cijele godine dva puta tjedno, čime se broj međunarodnih linija CA ove zime povećava na 27, kojima povezuje šest domaćih zračnih luka (Zagreb, Osijek, Split, Dubrovnik, Zadar i Rijeka) sa 17 inozemnih odredišta – Amsterdamom, Barcelonom, Bečom, Berlinom, Bruxellesom, Istanbulom, Kopenhagenom, Frankfurtom, Londonom (Heathrow), Mostarom, Münchenom, Parizom, Rimom (via Split/Dubrovnik), Sarajevom, Skopjem, Stockholmom i Zürichom.

Produljenjem linije Dubrovnik-Rim dodatno se jača i povezanost Hrvatske i Italije, olakšavaju poslovna i turistička putovanja, istaknula je voditeljica marketinga CA Anamarija Jurinjak.

“Croatia Airlines ove zime dodatno unapređuje promet produljenjem letenja na pojedinim sezonskim linijama te povećanjem broja letova i raspoloživih sjedala u odnosu na prošlu zimu. Osim za Rim, iz Dubrovnika će se moći letjeti izravno i za Frankfurt, dok se iz Zagreba produljuju na zimu letovi na linijama za Stockholm, Berlin i Barcelonu, a iz Splita za Istanbul”, podsjetila je Jurinjak.

Važnost letova prema Rimu za turizam Dubrovnika i županije te poslovanje na prezentaciji linije naglasili su i direktori turističkih zajednica grada Dubrovnika te Dubrovačko-neretvanske županije Miroslav Drašković i Julijo Srgota, ocjenjujući to i snažnim korakom ka ostvarenju strateškog cilja pozicioniranja Dubrovnika i same županije kao cjelogodišnje destinacije.

Rekli su i da je Italija jedno od deset najvažnijih emitivnih tržišta za Dubrovnik, a izravna povezanost s Rimom dodatno učvršćuje tu vezu te vjeruju da će to potaknuti zimske dolaske turista u Dubrovnik i druga odredišta u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

“Ova linija dodatno učvršćuje poziciju Dubrovnika kao vodeće destinacije na Mediteranu, otvara nove mogućnosti za poslovna i turistička putovanja te produljenje turističke sezone. Zračni prijevoz ima važnu ulogu u razvoju hrvatskog turizma, posebice izvan ljetnih mjeseci”, rekla je direktorica HTZ predstavništva u Italiji Viviana Vukelić.

Okupljenim talijanskim medijima i partnerima u Rimu je najavila i bogate adventske programe u prosincu diljem Hrvatske, poručujući da je to “idealno razdoblje za posjet Hrvatskoj, tijekom kojeg se mogu spojiti vrhunska eno-gastro ponuda, opuštajući wellness doživljaji i jedinstvena blagdanska atmosfera”.