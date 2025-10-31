Croatia Airlines objavila rezultate poslovanja za prvih devet mjeseci. Veći prihod, ali i gubitak

Croatia Airlines (CA) je u prvih devet mjeseci ove godine ostvario operativni gubitak od 21,5 milijuna eura, koji s neto rezultatom financiranja daje neto gubitak od 20,9 milijuna eura uz pozitivan EBITDA pokazatelj od 12,4 milijuna eura, izvijestio je CA.

Neto gubitak u razdoblju od siječnja do kraja rujna 2024. iznosio je devet milijuna eura.

Ukupni prihodi iznosili su 227 milijuna eura, što je deset posto više nego u istom razdoblju 2024. godine.

Ukupni poslovni prihodi veći su za tri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a najveći udio od 84,5 posto u ukupnim poslovnim prihodima odnosi se na prihode od prijevoza putnika.

U prvih devet mjeseci 2025. godine Croatia Airlines prevezao je ukupno 1.553.577 putnika, što je devet posto više u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, pri čemu je broj putnika u domaćem redovitom prometu porastao za 12 posto, a u međunarodnom redovitom prometu za devet posto.

Tranzicijski troškovi zamjene flote u 2025. godini procijenjeni su na 19,9 milijuna eura, što premašuje iznos tranzicijskih troškova ostvarenih u 2024. godini u iznosu od 19,4 milijuna eura.

Operativni troškovi u prvih devet mjeseci 2025. godine veći su za devet posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći apsolutni porast troškova u odnosu na isto razdoblje 2024. godine zabilježen je u kategorijama na koje kompanija nije mogla utjecati, a to su amortizacija, troškovi usluga u zračnom prometu (prihvat i otprema na zračnim lukama i kontrola leta) i troškovi održavanja.

Amortizacija je veća za 8,5 milijuna eura, troškovi usluga u zračnom prometu su veći za 6,5 milijuna eura, a troškovi održavanja zrakoplova (bez primanja osoblja) za 3,1 milijun eura, dok zbrojeno navedeni troškovi čine oko 95 posto apsolutnog povećanja troškova poslovanja od 19 milijuna eura.

Od listopada 2025. godine Croatia Airlines prometuje sa sedam novih zrakoplova tipa Airbus A220, dok se isporuka dodatnih zrakoplova istog tipa očekuje tijekom 2026. godine.

Od 30. ožujka do 25. listopada 2025. godine zrakoplovi Croatia Airlinesa operirali su prema ljetnom redu letenja u kojem su letovi prilagođeni potrebama putnika osobito tijekom turističke sezone te kapacitetu flote.

U priopćenju Croatia Airlinesa stoji kako hrvatski nacionalni avioprijevoznik u prvih devet mjeseci 2025. godine, slijedeći odrednice definirane Post Covid strategijom, nastavlja s dosljednom provedbom najvećeg projekta u svojoj povijesti – obnovom cjelokupne flote.