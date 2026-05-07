Croatia Airlines ukida dio letova

Croatia Airlines će u sljedećem razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, poglavito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru Uprave Croatia Airlinesa na upit Hine je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova.

“Uslijed rata na Bliskom istoku, izraženih geopolitičkih poremećaja, snažnog rasta cijena goriva te promjena u potražnji, kompanija je uvela krizno upravljanje i prilagodila dio planiranih operacija”, kaže se u odgovoru Hini.

Dodaju se da osim goriva cijene dižu i drugi akteri, pa je tako Međunarodna zračna luka Zagreb podigla putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20 posto od 1. lipnja 2026. godine, što direktno utječe na cijenu avionskih karata za sve putnike.

“U takvim uvjetima smanjenje produkcije odnosi se na letove koji su u fazi investiranja u tržište, a njihove financijske performanse bi u novonastalim uvjetima značile povećanje planiranog gubitka”, ističu iz Croatia Airlinesa.

Uprava Croatia Airlinesa navela je kako je unatoč optimiziranju reda letenja i otkazivanju nekih letova, “kompanija još uvijek na razini povećanja produkcije i kapaciteta u odnosu na ostvarenje 2025. godine”.

Nije navela koliko točno letova namjerava ukinuti.

“Kontinuirano se prati kretanje potražnje, operativne okolnosti i raspoloživost resursa te, sukladno tome prilagođava red letenja. U pojedinim slučajevima riječ je o smanjenju frekvencija na određenim rutama ili izmjenama reda letenja, ponajprije ondje gdje je zabilježena slabija potražnja”, navode iz Croatia Airlinesa.

Ističu da je u ljetnom redu letenja planirao više od 19.290 letova, što je oko šest posto više u odnosu na prošlogodišnji ljetni red letenja.

Navode, međutim, da u trenucima najvećeg investicijskog ciklusa u povijesti kompanije, odnosno obnove flote novim zrakoplovima Airbus A220, ali i velike krize koja je u zrakoplovnoj industriji izazvana ratom na Bliskom istoku i više nego dvostrukim povećanjem cijena goriva, Croatia Airlines bilježi snažan operativni rast.

U prva četiri mjeseca 2026. godine kompanija je, naime, prevezla ukupno 569.415 putnika, što je 104.108 putnika više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno rast od 22 posto.