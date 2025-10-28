Dalekovod dobio posao u Švedskoj, vrijednost projekta veća od 100 milijuna eura
Dalekovod je izvijesio da je Svenska kraftnät, švedska nacionalna kompanija za prijenos električne energije nakon evaluacijskog procesa odabrala tu kompaniju za izgradnju 400 kV dalekovoda na dionici Odensala – Kappetorp u okolici Stockholma, u ukupnoj duljini 36 kilometara.
Realizacija projekta vrijednog više od 100 milijuna eura uključuje demontažu postojećeg 220 kV i izgradnju novog 400 kV voda po istoj trasi duljine 26 kilometara te rekonstrukciju i izgradnju novog dijela 400 kV dalekovoda u duljini od 10 kilometara na relaciji Odensala – Skoby. Realizacija projekta planirana je od 2026. do početka 2030. godine, poručili su iz Dalekovoda.
Odvojeno, kompanija je u utorak objavila i 9-mjesečno financijsko izvješće prema kojem je na razini grupe ostvarila neto dobit od 13,2 milijuna eura ili 83 posto više nego u istom razdoblju lani.
Istodobno, ostvarila je i poslovne prihode od 202,4 milijuna eura, što predstavlja rast od 45 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. EBITDA Grupe iznosi 17,2 milijuna eura, uz povećanje od 6,2 milijuna eura. Knjiga ugovora iznosi 350 milijuna eura.
“U vremenu dinamičnih promjena, geopolitičkih previranja i neizvjesnih tržišnih kretanja fokusirani smo na stabilnost, odgovorno upravljanje i održiv, dugoročni rast. Uz strateško jačanje svoje pozicije na domaćim i inozemnim tržištima, koja nude značajne prilike zbog potrebe za izgradnjom i obnovom elektroenergetskih mreža u prijenosu i prometu, naš prioritet ostaju ljudi jer i ovi rezultati potvrđuju da su prije svega dosljednost, stručnost i predanost naših zaposlenika ključni pokretači uspjeha Grupe Dalekovod.
Svjesni svojih mogućnosti i kapaciteta, imajući u vidu ugovorene poslove te nove tržišne prilike, optimistično gledamo naprijed“, ističe Eugen Paić-Karega, predsjednik Uprave Grupe Dalekovod, koja posluje unutar Končar Grupe.
Značajan doprinos ostvarenim rezultatima Dalekovoda došao je iz segmenata realizacije projekata Energetike i Infrastrukture, koji su u prvih devet mjeseci 2025. zabilježili snažan rast prihoda. Energetika, koja obuhvaća izgradnju dalekovoda i trafostanica rasla je za 53 posto, a Infrastruktura čak 86 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, navodi se, između ostalog, u izvješću.
Cijena dionice Dalekovoda na Zagrebačkoj burzi oko 15 sati bila je u plusu 2,8 posto, na 8,7 eura, uz promet iznad 81 tisuću eura.