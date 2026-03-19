Dalekovod potpisao četiri nova ugovora u Švedskoj, vrijednost gotovo 30 milijuna eura

Dalekovod-Projekt, koji posluje u sastavu Dalekovod Grupe, potpisao je sa švedskim nacionalnim operatorom prijenosnog sustava Svenska kraftnät, četiri nova ugovora ukupne vrijednosti 29,41 milijun eura, izvijestio je Dalekovod.

Novo ugovoreni poslovi uključuju izradu studija izvedivosti, idejnih i izvedbenih projekata, tehničku podršku tijekom izgradnje te završnu (as-built) dokumentaciju, za ukupno gotovo 600 kilometara dalekovoda.

Riječ je o četiri kapitalna projekta koji će dodatno ojačati prijenosnu elektroenergetsku mrežu Švedske i doprinijeti razvoju stabilne i održive energetske infrastrukture, kaže se u Dalekovodovoj obavijesti.

Ugovor 400 kV Stora Luleälven obuhvaća izradu studije izvedivosti, idejnog i izvedbenog projekta, tehničku podršku prilikom izgradnje i as-built dokumentaciju za dva nova dalekovoda duljine 10 i 24 kilometra. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2028. godine, dok je završetak projekta predviđen 2033. godine.

Projekt 400 kV Hall–Hedenlunda uključuje također projektiranje i tehničku podršku za novi dalekovod duljine 77 kilometara. Projektna dokumentacija trebala bi biti dovršena do 2030. godine, a završetak projekta planiran je 2034. godine.

U okviru projekta 400 kV Njutånger–Mehedeby predviđena je izrada izvedbenog projekta, tehnička podrška tijekom izgradnje te izrada as-built dokumentacije za dva nova 400 kV dalekovoda duljine približno 150 kilometara svaki. Projektna dokumentacija trebala bi biti završena do 2029. godine, dok je završetak projekta planiran 2034. godine.

Projekt 400 kV Skåne Syd obuhvaća projektiranje i tehničku podršku za tri nova dalekovoda duljine 17, 70 i 75 kilometara. Završetak projektne dokumentacije planiran je do 2034. godine, dok je završetak projekta predviđen u razdoblju od 2036. do 2038. godine.

Projekti će biti realizirani u okviru zajednice ponuditelja Dalekovod-Projekt/Tyréns, pri čemu je Dalekovod-Projekt vodeći partner.

Novi poslovi dodatno osnažuju prisutnost Dalekovod-Projekta na skandinavskom tržištu te potvrđuju strateški fokus nove uprave na međunarodne infrastrukturne projekte visoke vrijednosti i tehničke složenosti, ističe se.

Snažniji iskorak na međunarodnom tržištu Uprava tvrtke obrazlaže diversifikacijom poslovanja prema sagledivim rizicima poslovanja, ali i nedostatkom značajnijih investicija u elektroenergetskom sektoru domaćeg tržišta koje je i dalje u primarnom fokusu.