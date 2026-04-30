Dalmostanov salon u Šibeniku na aukciji. Početna cijena 1,10 milijuna eura

Salon namještaja tvrtke Dalmostan predmet je aukcije započete u srijedu. Početna cijena iznosi 1,10 milijuna eura.

Nekretnine tvrtke Dalmostan koje uključuju njihov salon namještaja sa skladištem u Ražinama u Šibeniku od srijede se prodaju putem Finine aukcije. Vrijednost nekretnina procijenjena je na 1,38 milijuna eura, a početna cijena je 1,10 milijuna. Riječ je o prvoj dražbi, no s obzirom da su uplaćene dvije jamčevine, moguće je da će nekretnine pronaći kupca.

One obuhvaćaju kućicu i dvor (parkiralište) površine 3203 kvadratna metra te industrijsku zgradu i dvor površine 2085 kvadratnih metara. Industrijska zgrada prikazana je na naslovnoj fotografiji članka, a predmet aukcije je njezin desni dio. Prema dostupnim informacijama, Dalmostan je nekretnine dao u zakup.

Žutom bojom označeno je zemljište s objektima koji su predmet aukcije; Screenshot: Uređena zemlja

Povod za ovrhu nekretnine koja je rezultirala aukcijom je dug Dalmostana na osnovu kredita u švicarskim francima podignutog 2013. godine. Kredit je izdala Jadranska banka koja je 2019. godine pripojena Hrvatskoj poštanskoj banci.

Pogled na teretovnicu otkriva kako je na oba zemljišta uknjižen niz vjerovnika no prema informacijama Forbesa Hrvatska, podaci nisu aktualni.

Prema javno dostupnim podacima, tvrtka Dalmostan još uvijek posluje, no trenutačno se nalazi u blokadi. Uz izuzetak 2023. godine u kojoj je ostvario oko 932 tisuće eura prihoda i oko 440 tisuća eura dobiti, ostalih godina imale su manje prihode, a troškovi su ih često nadmašivali. Salon i popratni sadržaji još uvijek su u funkciji.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se