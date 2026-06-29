Dan HOK-a: 48.000 novih obrta u posljednjih pet godina najbolji pokazatelj snage hrvatskog obrtništva

Hrvatsko obrtništvo, sa 142 tisuća obrta u kojima je zaposleno gotovo 256 tisuća ljudi, snažnije je i glasnije nego ikad, rečeno je na Danu Hrvatske obrtničke komore (HOK), obilježenog svečanom akademijom na kojoj su dodijeljena priznanja najzaslužnijim obrtnicama i obrtnicima.

Predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil istaknuo je tom prilikom da hrvatsko obrtništvo danas predstavlja jednu od najstabilnijih sastavnica hrvatskog gospodarstva, koje raste iz godine u godinu, u svim dijelovima države. “Iza svake statistike stoje ljudi koji svakodnevno stvaraju novu vrijednost, zapošljavaju, obrazuju mlade i čuvaju tradiciju obrtničkih zanimanja”, rekao je Kratohvil.

Naglasio je da danas u Hrvatskoj radi 142 tisuće obrta sa gotovo 256 tisuća zaposlenih. Po njegovim riječima, gotovo 48 tisuća novih obrta u posljednjih pet godina najbolji je pokazatelj snage hrvatskog obrtništva.

“Obrtnici traže da ih se čuje i da budu uključeni kada se donose odluke koje određuju njihovu budućnost, odnosno poslovanje. Vjerujemo u dijalog, argumente i partnerstvo jer samo tako možemo stvarati bolje uvjete za rad i poslovanje obrtnika”, naveo je prvi čovjek HOK-a, dodavši da će Komora ostati snažan partner institucijama i društvu.

Podsjetio je da je HOK proteklih godina u dijalogu s Vladom i drugim institucijama ostvario niz konkretnih pomaka za obrtnike. Uz ostalo, povećani su pragovi za ulazak u sustav PDV-a i paušalno oporezivanje, izboreno je pravo rada umirovljenika uz dio mirovine, unaprijeđen je položaj obrtnika u natječajima za bespovratna sredstva. Nadalje, povećane su naknade za obrtnice majke ojačan sustav cehova i sekcija i slično. No, kazao je i da posao nije završen.

“Pred nama su i dalje pitanja poreznog i administrativnog rasterećenja, nedostatka radne snage, sive ekonomije i daljnjeg jačanja strukovnog obrazovanja”, rekao je Krathovil.

Ćorić: Raspravljat će se o zahtjevima obrtnika

Potpredsjednik Vlade i ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da će se tek raspravljati o zahtjevima obrtnika i svih ostalih vezano uz pritužbe oko nedavno predloženog paketa antiinflacijskih mjera.

“Doprinos hrvatskih obrtnika daleko nadilazi gospodarske pokazatelje. Obrtnici svakodnevnim radom stvaraju novu vrijednost, otvaraju radna mjesta, razvijaju lokalnu zajednicu i jačaju otpornost hrvatskog gospodarstva. Istodobno, brojni tradicionalni obrti čuvaju vještine koje su se prenosile generacijama i predstavljaju važan dio naše kulturne baštine i identiteta”, naglasio je Ćorić.

Naveo je da obrtništvo nije samo gospodarska djelatnost već spoj poduzetništva, odgovornosti, kreativnosti i tradicije.

Upitan nakon akademije o cijenama goriva, Ćorić je kazao da je Vlada svojevremeno utjecala na te cijene potpunim gašenjem svih trošarina, koje je bilo moguće ugasiti u prethodnom razdoblju. “Dolazi do normalizacije cijene energenata i samim time vraćamo stvari u neku normalu u kontekstu trošarina i premija”, rekao je Ćorić. Vjeruje da bi cijene naftnih derivata mogle dodatno padati, ukoliko ne dođe do neke dodatne eskalacije.

U prvih šest mjeseci 8.900 novih obrta

Državni tajnik u Ministarstvu gospodarstva Ivo Milatić rekao je da posebno ohrabruje što u prvih šest mjeseci ove godine otvoreno 8.900 novih obrta, što je 6,6 posto više nego u istom razdoblju lani.

“Takva dinamika pokazuje da sve više ljudi upravo u obrtništvu prepoznaje priliku za razvoj poduzetništva i sigurnu budućnost. Ti nas rezultati obvezuju da nastavimo stvarati uvjete u kojima se hrvatsko obrtništvo može još snažnije razvijati”, rekao je državni tajnik.

Na Akademiji su tradicionalno dodijeljene i nagrade “Šegrt Hlapić”, koje HOK dodjeljuje u suradnji s Ministarstvom gospodarstva. Ovogodišnja najbolja učenica strukovne škole je Iva Radoš, učenica Obrtničke škole Požega. Najboljom strukovnom školom proglašena je Strukovna škola Đurđevac, dok je priznanje za najbolju mentoricu pripalo Aniti Nikić, vlasnici frizerskog salona “Katarina” iz Oroslavja.

Inače, od početka godine majstorski ispit položilo je 442 obrtnice i obrtnika.

Plaketu “Zlatne ruke” ove je godine primilo sedam istaknutih obrtnica i obrtnika; Ljubica Brdar, Mato Brlošić, Tihomir Košćak, Ana Maksimović, Darko Novosel, Danijela Piteša i Damir Špehar.

Najviše priznanje HOK-a, “Statua Zlatne ruke”, za izniman doprios očuvanju i razvoju hrvatskog obrtništva, dodijeljeno je Adolfu Cvancigeru, Darinku Jelenoviću, Stjepanu Kenjeriću, Darku Lončaru i Mirzi Šabiću.