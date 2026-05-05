Dan karijera na Fakultetu prometnih znanosti: Odaziv renomiranih tvrtki potvrdio važnost povezivanja studenata i gospodarstva

Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu je na Znanstveno-učilišnom kampusu (ZUK) Borongaj uspješno održao Dan karijera, otvorenih vrata i studenata. Ovogodišnje izdanje privuklo je velik broj studenata, srednjoškolaca i zainteresiranih, a središnji dio programa bila je spektakularna simulacija prometne nesreće (crash test) uz pokaznu akciju spašavanja i komunikacije između žurnih službi, kojom je Fakultet dodatno naglasio važnost sigurnosti u prometu.

Događaj je okupio čak 47 uglednih tvrtki i institucija, među kojima su bile Croatia Airlines, Međunarodna zračna luka Zagreb, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Ernst & Young, Coca-Cola HBC Hrvatska i Hrvatske autoceste. Tvrtke su kroz neposredan kontakt sa studentima predstavile mogućnosti razvoja karijere, stručnih praksi i zapošljavanja u dinamičnim sektorima prometa, logistike i aeronautike.

Govoreći o važnosti ovog događaja, dekan Fakulteta prometnih znanosti, izv. prof. dr. sc. Marko Šoštarić, istaknuo je: “Jedan od naših temeljnih ciljeva je kvalitetna priprema studenata za tržište rada kroz izravno povezivanje akademske zajednice i gospodarstva. Dan karijera je ključan trenutak u kojem našim budućim inženjerima otvaramo vrata za stručnu praksu i zaposlenje, a tvrtkama omogućavamo pronalazak vrhunskih mladih talenata. Današnji velik odaziv tvrtki potvrđuje da gospodarstvo prepoznaje izvrsnost naših studenata.“.

Najveću pažnju posjetitelja privukao je crash test održan na parkingu ispred Objekta 70. Sudar dvaju automobila s lutkom opremljenom senzorima uživo je demonstrirao posljedice prometnih nesreća, nakon čega je uslijedila brza i koordinirana intervencija hitnih službi s ciljem izvlačenja i spašavanja unesrećenih. Ova atraktivna pokazna vježba poslužila je kao snažan podsjetnik na važnost prometne sigurnosti, što je jedno od ključnih područja znanstvenog i edukativnog djelovanja Fakulteta.

Uz atraktivne demonstracije, posjetitelji su imali priliku sudjelovati u organiziranim obilascima laboratorija Fakulteta te saznati sve detalje o studijskim programima.

“Ponosni smo što svake godine vidimo sve veći interes mladih za naše studijske programe. Dan otvorenih vrata idealna je prilika da srednjoškolcima iz prve ruke pokažemo kako izgleda studiranje na Fakultetu prometnih znanosti, upoznamo ih s našim moderno opremljenim laboratorijima te im približimo dinamično okruženje koje ih očekuje. Naši programi su dizajnirani da odgovore na stvarne potrebe tržišta, što današnji interes tvrtki jasno i pokazuje.“, izjavio je prodekan za nastavu i studente, izv. prof. dr. sc. Ivan Grgurević, osvrćući se na interes budućih studenata.

Studenti i posjetitelji nastavili su druženje u šatoru izlagača, gdje su kroz izravne razgovore s predstavnicima industrije napravili prve korake prema razvoju svojih profesionalnih karijera.