Dani hrvatskog turizma s liderima iz svijeta o rezultatima, trendovima i suradnji

Hrvatski turizam u završnicu godine ulazi s pozitivnim fizičkim i financijskim rezultatima, o čemu će se, kao i o drugim temama, govoriti na Danima hrvatskog turizma (DHT) u Dubrovniku od 19. do 21. studenoga, ističu organizatori.

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS), Hrvatska turistička zajednica (HTZ) i Hrvatska gospodarska komora (HGK) najavljuju bogat program koji će se održavati u dubrovačkim hotelima Valamar President i Valamar Lacroma te klubu Revelin.

Prvog dana, 19. studenoga, na DMK forumu raspravit će se teme i trendovi iz poslovanja agencija i destinacijskih menadžment kompanija, dok će drugog dana, u četvrtak, 20. studenoga, na sesiji visoke razine i o temi revolucije u industriji turizma razgovarati ministri turizma iz Hrvatske, Grčke i Italije te čelnici Svjetske turističke organizacije-UN Tourisma.

Završnog dana, u petak, 21. studenoga, razgovarat će se o utjecaju i mogućnostima umjetne inteligencije (AI) na putovanja te o važnosti gastronomske raznolikosti, kvalitete i autentičnosti za turističku ponudu, dok će se i druge i treće večeri dodijeliti godišnje turističke nagrade najboljim pojedincima i organizacijama u turizmu 2025., a prvi puta ove godine i nagrade za održivi turizam. U tome u organizaciji sudjeluje i Hrvatska radio televizija (HRT).

Na DHT-u se kao i svake godine uz više od tisuću domaćih i stranih sudionika očekuju i predstavnici hrvatske Vlade, s kojima je predviđena i sjednica Vijeća za upravljanje razvojem turizma, a kako je Dubrovnik domaćin DHT-a planirane su i zasebne prezentacije njegove turističke i gastro ponude te studijski obilasci grada i okolice.

Na DHT-u se u Dubrovniku, prema informacijama iz MINTS-a, očekuju i ministrice turizma Italije te Grčke Daniela Santanche i Olga Kefalogianni, kao i novoizabrana prva glavna tajnica UN-ove turističke organizacije UN Tourism u 50 godina postojanja Shaikha Nasser Al Nowais (koja na dužnost stupa 1. siječnja 2026.), koje će uz ministra turizma i sporta Tončija Glavinu sudjelovati na sesiji o “revoluciji u turizmu”, kojom u četvrtak i počinje službeni program DHT-a.

Ministar Glavina za Hinu ističe da će se prvi puta na DHT-u naći toliki broj svjetskih lidera u turizmu, što, po njemu, još jednom potvrđuje koliko je Hrvatska prepoznata i priznata na međunarodnoj razini.

“Naše turističke politike vođene po načelima održivosti primjer su dobre prakse, a u Dubrovniku ćemo ih imati prilike još jednom predstaviti. Posebno je zadovoljstvo i što ćemo ovaj najveći godišnji događaj u sektoru ponovo dočekati s rekordnim rezultatima, ali i s konkretnom potvrdom kako su postignuti poštujući upravo održive prakse”, naglasio je Glavina.

Staničić: Veliko zanimanje za DHT, registrirano 1300 sudionika

Direktor HTZ-a Kristjan Staničić uoči DHT-a za Hinu je komentirao da je 2025. bila još jedna uspješna turistička godina sa nizom zapaženih rezultata, uz ostale i da je tijekom prvih deset mjeseci sa 20,9 milijuna dolazaka turista i 107,9 milijuna noćenja ostvaren porast od 2 i 1 posto u odnosu na na isto lanjsko razdoblje.

“Rast je generiran isključivo u razdobljima pred i posezone, što ukazuje na određene tržišne trendove, ali i činjenicu da je Hrvatska sve prepoznatljivija kao cjelogodišnja destinacija. O tome i drugim rezultatima hrvatskog turizma, kao i trendovima, bit će riječi na DHT-u za koje vlada veliko zanimanje, što potvrđuje i više od 1300 registriranih sudionika”, otkriva Staničić.

Dodaje i da će naglasak kroz mnoga predavanja i radionice na DHT-u biti i na budućim strateškim izazovima, digitalizaciji i smjerovima razvoja hrvatskog turizma s inovativnim pristupima održivosti.

Burilović: Budućnost turizma u znanju, tehnologiji i povezanosti

Predsjednik HGK Luka Burilović poručuje da u turizmu treba prestati stavljati naglasak na cijene te da je za to nužno ponuditi vrijednost za novac.

“Zadovoljni smo što se Hrvatska sve više razvija u destinaciju pametnog, održivog i digitaliziranog turizma. Budućnost turizma je upravo u znanju, tehnologiji i povezivanju. Digitalna transformacija, umjetna inteligencija i pametna rješenja već sada pomažu našim poduzetnicima da bolje razumiju potrebe gostiju, da optimiziraju poslovanje i da stvaraju personalizirana iskustva. Ipak, uz sve to, nikada ne smijemo izgubiti ono što nas čini posebnima – autentičnost, gostoljubivost i naš način života”, smatra Burilović.

Stoga će na DHT-u HGK, kako najavljuje, istaknuti temu autentične gastronomske ponude i potencijal brendiranja Hrvatske kroz bogati i jedinstven kulinarski identitet, a predstavit će i rezultate istraživanja o tome koliko turisti Hrvatsku doživljavaju kao gastro-destinaciju.