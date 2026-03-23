Dani karijera okupili više od 50 poslodavaca, raste interes za dronove

Na Danima karijera Sveučilišta Algebra Bernays u Zagrebu, koji se održavaju od 23. do 25. ožujka u kampusu tog sveučilišta na Črnomercu, studentima se predstavilo više od 50 poslodavaca, a najviše interesa bilo je za industrije poput proizvodnje dronova i električnih vozila.

Studenti su imali priliku razgovarati s predstavnicima brojnih kompanija i poslodavaca te im postavljati pitanja “iz prve ruke” s fokusom na tome kako izgleda ulazak u praksu ili prvi posao te otkriti što se danas cijeni kod kandidata, a što je samo “CV šminka”. Tu je također bila i prilika za kratki, petominutni fokusirani razgovor (Speed Dating) studenta i poslodavca, koji je ujedno i prvi kontakt koji može voditi prema prvom intervju, a onda i prvoj prilici.

Studentima su se predstavile tvrtke: Croteam, Podravka, Orqa, A1 Hrvatska, ATOS, RTL, Nova TV, Rimac Technology, Končar, HT, PBZ, Span, CROZ, Hanza Media, Bruketa&Žinić, ali i MORH te mnogi drugi.

Među njima je bila i Orqa, osječka tvrtka osnovana 2018. koja se bavi proizvodnjom dronova, a aktualni geopolitički sukobi i opći trend militarizacije potaknuo je proizvodnju i razvoj onih koji se koriste u obrambene svrhe. Danas imaju više 200 zaposlenih, a dronove izvoze u više od 50 zemalja, dok je interes mladih za zaposlenjem u tom segmentu vojne industrije naočigled porastao.

“Zahvaljujući tome, imamo dosta dobar bazen ljudi iz kojeg radimo selekciju. Radimo i na hardveru i na softveru, a rastemo i u inženjerskom segmentu”, naglasio je zaposlenik Orqe koja proizvodi 280.000 dronova godišnje.

Porast interesa, potaknut povećanjem proizvodnje, bilježi i Rimac Technology. “Širimo se jer se širi i kampus – potpuno smo popunjeni. Dobili smo dva velika projekta s BMW-om, gdje radimo modularne baterijske pakete za seriju sedam i ‘peticu’. Dolazi nam i novi klijent, pa očekujemo da će do kraja 2026. sve proizvodne linije biti u pogonu”, rekla je Franka Kos iz te tvrtke.

Potražnja za studentima sa specifičnim znanjima

“Uvijek tražimo baterijske inženjere i inženjere općenito, a s rastom proizvodnje zapošljavamo i radnike u proizvodnji te u funkcijama podrške poput IT-a”, kaže, dodajući da traže i studente sa specifičnim znanjima.

Na kampusu Sveučilišta predstavljen je i NeoRetro Corner udruge Radiona, izložbeno-edukativni program koji kroz spoj retro tehnologije i suvremenih „uradi sam” rješenja posjetiteljima približava svijet starih računala, gaming konzola i elektroničkih eksperimenata, uz naglasak na danas zanemarenu kulturu popravljanja.

Drugoga dana održat će se radionice “Izgradi se” koje studentima mogu pomoći kad izlaze na tržište rada, idu prema prema poslu ili razmišljaju u vlastitom projektu te interaktivni panel Poslodavci & Generacija Z.

Tema trećega dana je “Ojačaj se” kroz koju se daje odgovor na pitanje kako jačati mentalnu otpornosti i rasti, a ne “izgorjeti” u zahtjevnim situacijama koje zahtijevaju profesionalnu zrelost.