Davorin Štetner, predsjednik CRANE-a: “Hrvatska ima potencijal, ali investitori traže pravnu sigurnost, a ne obećanja”

Dok se Europa suočava s usporavanjem gospodarstva, geopolitičkim neizvjesnostima i promjenama investicijskih tokova, Hrvatska traži način kako postati konkurentnija destinacija za međunarodni kapital. Predsjednik poslovnih anđela CRANE-a Davorin Štetner smatra da potencijal postoji, ali upozorava da najveće prepreke nisu tržište ni nedostatak novca, nego birokracija i pravna nesigurnost.

Povod razgovoru je CRANE Forum, koji će i ove godine okupiti više od 200 sudionika – investitora, poduzetnika i predstavnika državnih institucija. Forum je posljednjih godina prerastao u jedno od najvažnijih mjesta dijaloga između privatnog kapitala i donositelja odluka, a upravo je stvaranje boljeg investicijskog okruženja njegova glavna tema.

CRANE Forum kao mjesto susreta kapitala i politike

Štetner kaže kako je ideja foruma nastala spontano – iz neformalnih okupljanja investitora na njegovu imanju u Tihočaju.

“Počeli smo se okupljati u ležernom okruženju i razgovarati o temama koje zanimaju investitore. S vremenom su počeli dolaziti gosti, a danas imamo događaj koji okuplja više od stotinu ozbiljnih poduzetnika i investitora”, kaže.

Ovogodišnje izdanje nastavak je trenda okupljanja najviših državnih dužnosnika, ministara, predsjednika saborskih odbora, veleposlanika i međunarodnih poslovnih lidera. Među gostima prethodnih godina bio je čak i praunuk Johna D. Rockefellera.

No, kako ističe Štetner, važniji od popisa uzvanika jest način na koji Forum funkcionira.

“Uvijek smo konstruktivni. Ne kritiziramo bez ponuđenog rješenja. Cilj je ukazati na probleme, ali i otvoriti dijalog kako ih riješiti.”

Najveća prepreka ulaganjima nije nedostatak interesa

Na pitanje što danas najviše odvraća strane ulagače od Hrvatske, odgovor daje bez zadrške.

“Kompleksna pravila, nedostatak iskusnih konzultanata i nepovjerenje u pravosudni sustav.”

Prema njegovim riječima, upravo se ta tri elementa najčešće pojavljuju u razgovorima s međunarodnim investitorima.

Istodobno smatra da Hrvatska ima ozbiljne konkurentske prednosti.

“Geopolitički položaj, sigurnost života i opća stabilnost zemlje veliki su aduti. Problem je što ih često neutralizira složen sustav lokalnih, županijskih i državnih pravila.”

Kapital postoji, ali traži bolje okruženje

Štetner odbacuje čestu tezu da Hrvatskoj nedostaje rizičnog kapitala.

“Uvijek ima mnogo ideja, ali iza svake uspješne realizacije stoji 99 posto upornosti osnivača. Kapital postoji. Pitanje je kako se raspoređuje.”

Posebno ističe kako je upravo CRANE sudjelovao u izmjenama zakona koje su još 2018. omogućile mirovinskim fondovima ulaganje dijela imovine u visokorizične tvrtke.

“Time je otvoreno više od 12 milijuna eura godišnje za startup ulaganja, a danas je taj potencijal znatno veći.”

Gdje vidi najveće prilike

Kada govori o sektorima koji bi u idućih pet do deset godina mogli privući najveći interes investitora, izdvaja nekoliko područja.

Prije svega, riječ je o modularnim podatkovnim centrima manjeg kapaciteta, turizmu, tehnološkim projektima te inovativnim hrvatskim tvrtkama.

Za razvoj startup ekosustava smatra da Hrvatska mora napraviti dodatni iskorak.

“Potrebno je mnogo više ozbiljnih startup centara koji nude mentorstvo dokazanih stručnjaka, prostor i tehnologiju.”

Što investitori prvo pitaju

Bez obzira dolaze li iz Europe ili SAD-a, pitanja su gotovo uvijek ista.

“Jednostavnost pravila, pravna sigurnost i stabilnost.”

Primjećuje i razliku između američkih i europskih ulagača.

“Amerikanci još uvijek teško razumiju koliko je naš sustav sporiji u donošenju odluka i provedbi projekata. Tu vidim velik prostor za napredak.”

Tri reforme koje bi promijenile investicijsku sliku

Kada bi mogao predložiti reforme koje bi najviše povećale investicije, jedna se posebno izdvaja.

“Smanjenje poreza na dobit.”

Štetner smatra da bi niža porezna stopa, u okvirima europskih pravila, potaknula međunarodne kompanije da veći dio dobiti zadržavaju i isplaćuju upravo u Hrvatskoj.

“Manji porezi mogu značiti više novca za državu.”

Uz poreznu politiku, naglašava važnost smanjenja birokracije te jačanja povjerenja u pravosuđe.

Croatia Ring kao primjer dugoročnog investicijskog procesa

Jedan od projekata kojim se posljednjih godina intenzivno bavi jest Croatia Ring, buduća međunarodna trkaća staza kod Slunja.

Projekt je danas, kaže, daleko odmaknuo.

“Kupljena je većina zemljišta, riješena infrastruktura, usvojen prostorni plan s direktnom provedbom, projekt je na Listi strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske, a dobiveno je i rješenje o procjeni utjecaja na okoliš.”

Projekt potpisuje njemački Tilke, vodeća svjetska tvrtka za projektiranje F1 staza, a cilj je početak gradnje tijekom iduće godine.

Formula 1 kao gospodarski projekt

Štetner naglašava kako Formula 1 nije primarni cilj nego dugoročna mogućnost nakon završetka same staze.

“Prvo gradimo stazu prema svim standardima Formule 1. Tek nakon toga možemo razmišljati o dovođenju Grand Prix utrke.”

Smatra da bi gospodarski učinak bio iznimno velik.

“To bi bila velika zarada za Hrvatsku. Smještajni kapaciteti bili bi puni, potrošnja ogromna, a vrijednost međunarodne promocije samo jedne utrke mjerila bi se u više od milijardu eura.”

Na kritike da su takvi projekti preskupi odgovara jednostavno.

“Projekt financira privatni kapital. Ulažemo vlastiti novac i vjerujemo u njega.”

Dodaje kako nakon završetka ekološkog postupka postoji velik interes domaćih i stranih investitora za uključivanje u financiranje.

Pogled prema 2035.

Na kraju razgovora ostaje umjereni optimist.

“Uvijek sam optimist, iako sam kroz 24 godine poslovanja postao umjereniji.”

Hrvatsku 2035. vidi kao zemlju s učinkovitijim pravosuđem, jasnijim pravilima i boljim poslovnim okruženjem.

Međunarodnim investitorima šalje jednostavnu poruku.

“Prvo dobro proučite sustav i okupite kvalitetan lokalni tim. Hrvatska je odlično mjesto za ulaganje ako znate put koji vas čeka.”