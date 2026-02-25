Degal tehnika izradit će baterijski sustav za cementaru Nexe

Virovitička Degal tehnika odabrana je na natječaju našičke cementare Nexe za izradu baterijskog sustava za pohranu energije snage 33,8 megavata, što će biti jedan od najvećih takvih projekata u Hrvatskoj.

Degal je prošle godine za Nexe već izgradio solarnu elektranu snage 9,4 megavata.

Na upit o cijeni projekta, direktor Deagala Tomislav Denić je za Hinu rekao da se radi o višemilijunskom projektu, no nije htio otkriti točan iznos. Objasnio je da se radi o dogovoru dvaju privatnih partnera.

Projekt bi trebao biti realiziran do kraja lipnja ove godine.

Prema podacima tvrtke, Degal tehnika u Hrvatskoj je do sada postavio solarne elektrane ukupne snage oko 80 megavata.

Uz razvoj projekata, tvrtka ulaže u širenje proizvodnih kapaciteta. U Virovitici je otvorila novu proizvodno-skladišnu halu za izradu konstrukcija za solarne panele te započela gradnju dodatnih objekata ukupne vrijednosti tri milijuna eura, uključujući i objekt za proizvodnju elektro ormara.

Degal sudjeluje i u infrastrukturnim projektima, među kojima je izgradnja obilaznice Makarske, a među ranijim projektima je Skywalk na Biokovu.