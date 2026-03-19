Dekonstrukcija “People first”: Što sport otkriva o stvarnim izazovima vođenja organizacija

Business Salon u Zagrebu okupio je vodeće stručnjake iz sporta i korporativnog svijeta kako bi otvorili pitanja donošenja odluka pod pritiskom, odgovornosti i stvarne organizacijske dinamike.

Što se događa kada se logika donošenja odluka pod pritiskom, kakvu poznaje sport, prenese u organizacijski kontekst? Kako izgleda liderstvo kada nema odgode, kada su uloge jasne, a posljedice neposredne i mjerljive? Upravo se tim pitanjima bavio Business Salon u organizaciji Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) i B2Run Croatia. Događaj je u Zagrebu okupio neke od najrelevantnijih stručnjaka iz sporta i poslovnog svijeta kako bi kroz otvoren i argumentiran dijalog propitali jedan od najčešće ponavljanih narativa današnjice – “People first“.

Zanimljivi razgovori i strukturirana panel rasprava otvorili su prostor za raspravu o temama koje su u organizacijama često prisutne, ali nedovoljno artikulirane, poput donošenja odluka pod pritiskom, odgovornosti, neizvjesnosti i dinamike rada s ljudima.

Liderstvo bez odgode: lekcije iz sporta

Program je započeo razgovorima jedan na jedan koje je moderirala Dijana Vetturelli, inicijatorica B2Run Hrvatske, najprije s Ivanom Rudežom, trenerom KK Cibona Zagreb, a zatim s Gordanom Kožuljem, direktorom u Deloitte Hrvatska i bivšim vrhunskim plivačem.

U fokusu je bilo liderstvo u uvjetima u kojima nema prostora za odgodu. Sport je pritom pokazao kako izgleda sustav u kojem su uloge jasne, odluke se donose bez odgode, a odgovornost je vidljiva i mjerljiva. Zamislite svlačionicu na poluvremenu. Rezultat je minus pet. Trener ima 15 minuta. Nema prezentacija, nema dodatnih analiza, nema “usklađivanja“. Postoji samo stvarnost, odluka i odgovornost. U organizacijama se takve situacije često razvlače i upravo tu nastaje razlika koja dugoročno određuje rezultat

Jedna od ključnih tema bila je kritičko preispitivanje dominantnog narativa “People first“ koji je u mnogim organizacijama postao sam sebi svrhom.

“‘People first’ narativ treba dekonstrukciju jer se kroz njegovo učestalo ponavljanje fokus neprimjetno pomaknuo s postignuća i mogućih rješenja na ljude same po sebi, dok je svrha zbog koje organizacija postoji odlutala u drugi plan. Na sportskom terenu briga za ljude nikada nije upitna, ali nikada nije odvojena od rezultata, jasnoće uloga i brzine donošenja odluka“, istaknula je Dijana Vetturelli, inicijatorica B2Run Hrvatske.

Različiti konteksti, ista iluzija razumijevanja

Panel rasprava, strukturirana kroz devet ključnih teza, otvorila je prostor za iskren i nefiltriran dijalog među sudionicima: Marijom Felkel (Perutnina Ptuj), Natašom Novaković (HUP), Viktorom Vetturellijem (qohubs) i Zlatanom Žmirakom (Lentismed).

Jedna od ključnih spoznaja bila je koliko često organizacije djeluju u različitim kontekstima, dok istovremeno vjeruju da dijele isto razumijevanje.

“Radimo u potpuno različitim kontekstima, a pritom mislimo da govorimo o istima i toga smo rijetko svjesni. Zato je nužno graditi zajedničko razumijevanje. Bez njega pada kvaliteta svake odluke, svake suradnje i svakog pokušaja rješavanja problema“, dodao je Viktor Vetturelli, bivši profesionalni sportaš i suosnivač tech tvrtke qohubs.

Sport kao ogledalo karaktera i odgovornosti

Važnu dimenziju raspravi dala je Nataša Novaković, ESG direktorica u HUP-u, koja je naglasila koliko su lekcije iz sporta univerzalne i primjenjive daleko izvan sportskog konteksta.

“Ova konferencija još je jednom pokazala koliko su sport i liderstvo neraskidivo povezani. Vrhunski rezultati ne proizlaze samo iz talenta, već iz dosljedne motivacije, međusobnog povjerenja i snažnog osjećaja odgovornosti prema timu. U trenucima poraza, izazova i neizvjesnosti dolazi do izražaja pravi karakter – i pojedinca i kolektiva, jer se tada vidi tko preuzima odgovornost, a tko se povlači. Iako polazimo iz sporta, poruke s ovakvih konferencija daleko ga nadilaze i primjenjive su u izgradnji snažnih timova i odgovornih lidera u svim područjima društva”, rekla je Novaković.

U tom je kontekstu sažela i jednu od ključnih poruka o kojoj su govorili i Gordan Kožulj i Ivan Rudež, a to je da pobjeda ne dolazi iz traženja grešaka u drugima, već iz spremnosti da pojedinac nadilazi samoga sebe.

Perspektivu prijenosa sportskih principa u poslovni kontekst dodatno je naglasio Zlatan Žmirak, direktor tvrtke Lentismed i bivši vrhunski atletičar.

“Kulturu ne gradite politikama, gradite je zajedničkim iskustvom. Procesi su važni i daju okvir, ali sami po sebi ne stvaraju kulturu. Ona nastaje u svakodnevnim odnosima, u načinu na koji kolega radi s kolegom, kako komuniciramo i kako zajedno prolazimo kroz izazove. Zato je važno biti ‘na terenu’, dijeliti svakodnevicu s timom, jer se povjerenje gradi upravo kroz zajednički prolazak i dobrih i loših situacija“, rekao je Žmirak.

Format koji potiče stvarno promišljanje

Vrijednost događaja prepoznata je i u njegovom formatu koji je poticao brzu razmjenu iskustava i konkretno promišljanje.

“Iskusni profesionalci iz sporta i businessa omogućili su mi razmjenu ideja i odličnu raspravu. Ovakav format diskursne panelice pokazao se kao izvrstan alat koji nas potiče na brzo promišljanje i dijeljenje iskustava. Veselim se budućim susretima“, istaknula je Marija Felkel, HR direktorica i članica Izvršnog odbora Perutnine Ptuj.

Gdje prestaju narativi, započinje odgovornost

Ono što sport jasno pokazuje jest koliko malo prostora postoji između odluke i posljedice. U organizacijama taj se prostor često širi kroz odgodu, nejasnoće i pokušaje usklađivanja. Upravo tu nastaje razlika. Business Salon podsjetio je da liderstvo ne određuju namjere ni narativi, već svakodnevne odluke, jasnoća uloga i spremnost da se preuzme odgovornost kada je najpotrebnije. Dok na sportskom terenu otpor prema promjeni košta bodove, u organizacijama isti taj otpor često košta godine.