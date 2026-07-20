Digitalna rješenja za stvarne probleme: Dva hrvatska projekta dobila potporu za razvoj

Jedan želi olakšati pronalazak pouzdane kućne skrbi, drugi digitalizirati HACCP sustav u ugostiteljstvu. Oba su među ovogodišnjim dobitnicima programa “Pokreni nešto svoje”.

Mikro i mali poduzetnici često imaju najbolje odgovore na vrlo konkretne probleme, no upravo njima najčešće nedostaju kapital, mentorstvo i poslovna mreža potrebni da ideju pretvore u održiv posao. Zato među deset ovogodišnjih dobitnika programa “Pokreni nešto svoje” posebno privlače pozornost dva projekta koja razvijaju digitalna rješenja za sektore u kojima pogreške mogu imati ozbiljne posljedice – kućnu skrb i sigurnost hrane.

Jedan želi olakšati obiteljima pronalazak pouzdane pomoći za starije članove, a drugi zamijeniti zastarjelu papirnatu administraciju u ugostiteljstvu modernim digitalnim sustavom.

Skrb u kući ne može ostati privatni problem obitelji

Iza projekta Vincentia stoje Denis Mijolović i Valentina Ecimović, koji razvijaju digitalnu platformu za organizaciju skrbi u kući. Njihova ideja nije tek još jedna aplikacija za povezivanje korisnika i pružatelja usluga, nego pokušaj stvaranja pouzdanije infrastrukture za područje koje će zbog starenja stanovništva postajati sve važnije.

Valentina Ecimović i Denis Mijolović iz Vicentije

Kako ističu, danas se većina obitelji organizacijom skrbi počinje baviti tek kada nastupi kriza – nakon hospitalizacije, pada ili naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

“Obitelji tada ne traže najbolje rješenje, nego prvo dostupno kojem se nadaju da mogu vjerovati. To nije održiv sustav za društvo koje ubrzano stari”, kažu suosnivači.

Istodobno žele poboljšati položaj njegovatelja, medicinskih sestara i fizioterapeuta koji rade u kućnoj skrbi.

“Previše toga danas ovisi o preporukama, oglasima i improvizaciji. Želimo uvesti više provjere, jasnije procese i više povjerenja, kako za obitelji tako i za stručnjake.”

Upravo ih je zato privukao program Pokreni nešto svoje, koji, kako kažu, prepoznaje projekte s društvenim učinkom, a ne samo poslovnim potencijalom.

Najvećim izazovom ne smatraju razvoj same aplikacije, nego izgradnju povjerenja.

“U skrbi ne možete rasti isključivo marketingom i agresivnom ekspanzijom. Ljudi ne trebaju samo nekoga tko je slobodan, nego sustav kojem mogu vjerovati.”

Njihov je cilj najprije potvrditi model u Hrvatskoj, a zatim ga ponuditi i drugim tržištima koja se suočavaju s istim izazovima starenja stanovništva i manjka stručnog kadra.

Digitalni HACCP umjesto registratora punih papira

Dok Vincentia pokušava urediti sustav kućne skrbi, Marko Matijević digitalizira jedan od najzahtjevnijih administrativnih procesa u ugostiteljstvu.

Nakon gotovo dva desetljeća rada u restoranima i organizaciji događanja pokrenuo je DHM – Digital HACCP Manager, aplikaciju koja digitalizira HACCP dokumentaciju, koja se u velikom broju restorana i dalje vodi ručno.

Marko Matijević, pokretač DHM – Digital HACCP Managera

“Iz prve sam ruke vidio koliko vremena ugostitelji gube na papirologiju i koliko je postojeći sustav zastario. Digitalizacijom se taj proces može pojednostaviti, ubrzati i učiniti pouzdanijim”, kaže Matijević.

Aplikacija omogućuje vođenje HACCP evidencije putem mobitela ili računala, čime se smanjuje administrativno opterećenje, olakšava kontrola procesa i povećava sigurnost hrane.

Program “Pokreni nešto svoje” privukao ga je nakon što je među prijašnjim dobitnicima prepoznao projekte koji su nakon sudjelovanja ostvarili zapažen rast.

“To mi je bila potvrda da program doista može pomoći poduzetnicima u razvoju poslovanja. Ulazak među ovogodišnje dobitnike dodatno mi je učvrstio uvjerenje da projekt ide u dobrom smjeru”, kaže.

Najveći izazov, dodaje, nije razvoj proizvoda, nego njegovo pozicioniranje na tržištu.

“Najteže je doći do potencijalnih korisnika i u nekoliko minuta objasniti zašto će im aplikacija uštedjeti vrijeme, novac i omogućiti bolju kontrolu poslovanja.”

Upravo zato od programa očekuje puno više od financijske potpore.

“Mentori imaju iskustvo koje nam može pomoći da izbjegnemo pogrešne poslovne odluke i odredimo prioritete razvoja.”

Smatra da Hrvatska još nema dovoljno razvijen sustav podrške poduzetnicima koji tek pokreću posao.

“Dobrih ideja ima puno, ali je teško pronaći kvalitetne sugovornike koji će vas saslušati, dati iskreno mišljenje i pomoći da projekt razvijete. Takvu ulogu danas često imaju upravo programi poput ‘Pokreni nešto svoje’.”

Dodaje kako je posebno teško poduzetnicima iz manjih sredina, kojima su izvori financiranja, mentori i poslovni kontakti znatno manje dostupni.

DHM za nekoliko godina vidi kao specijaliziranu IT tvrtku usmjerenu na HoReCa sektor.

“Želimo graditi malu, ali stručnu tvrtku koja će biti prepoznata po kvaliteti i profesionalnosti, a sudjelovanje u programu trebalo bi nam pomoći u povećanju vidljivosti, prodaje i donošenju važnih strateških odluka.”

Deset godina ulaganja u poduzetnike s društvenim učinkom

Program “Pokreni nešto svoje”, koji zajednički provode Philip Morris Zagreb i ACT Grupa, ove godine obilježava desetu obljetnicu. Pokrenut je kako bi mikro i malim impact poduzetnicima omogućio ono što im u prvim godinama poslovanja najčešće nedostaje – financijsku potporu, mentorstvo i pristup poslovnim mrežama.

Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Philip Morris Zagreb i koordinatorica programa Pokreni nešto svoje

U deset godina kroz program je podržano 78 poduzetnika, a u razvoj njihovih poslovnih ideja uloženo je gotovo milijun eura. Prema analizi ACT Grupe, ukupna društvena vrijednost koju su stvorili projekti podržani kroz program premašila je 3,9 milijuna eura, dok je svaki euro uložen tijekom prošle godine generirao gotovo pet eura društvene vrijednosti.

“Od početka nam je bilo važno da podrška ne bude samo financijska, nego i mentorska, razvojna i vidljiva te da poduzetnicima otvorimo prostor za povezivanje i stjecanje znanja koja će im pomoći u rastu”, ističe Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Philip Morris Zagreb i koordinatorica programa.

Dodaje kako je tijekom deset godina “Pokreni nešto svoje” prerastao okvire klasičnog natječaja.

“Njegovu vrijednost ne gledamo samo kroz iznos uloženih sredstava. Najvažnije je što je program postao prepoznatljiv oblik podrške mikropoduzetnicima koji žele razvijati održiva i odgovorna poslovna rješenja.”

Jubilarno izdanje dodatno je osnaženo partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, čime su sudionicima otvorene nove mogućnosti mentorstva i umrežavanja.

Na ovogodišnji natječaj pristiglo je gotovo 300 prijava, a odabrano je deset poduzetničkih projekata koji će, uz bespovratna sredstva tijekom šest mjeseci prolaziti intenzivan mentorski i edukacijski program.

“Naša podrška nadilazi klasično mentorstvo. Tim ACT Grupe postaje svojevrsni privremeni član poduzeća, provodi dubinske analize poslovanja i zajedno s poduzetnicima planira njihov razvoj”, kaže Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja ACT Grupe.

Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja u ACT Grupi i koordinatorica Pokreni nešto svoje

Takav pristup pokazao se jednom od najvećih vrijednosti programa. Uz financijsku potporu, poduzetnici dobivaju oko 400 sati mentorske podrške, individualne konzultacije, radionice i pristup mreži stručnjaka, što mnogi bivši sudionici ističu kao ključan razlog kasnijeg rasta poslovanja.

Priče Vincentije i Digital HACCP Managera pokazuju da najuspješnije poduzetničke ideje ne nastaju uvijek iz želje za stvaranjem nove tehnologije, nego iz pokušaja rješavanja vrlo konkretnih problema. Program “Pokreni nešto svoje” upravo takvim projektima nastoji dati priliku da prerastu početnu fazu i postanu održiva poduzeća s dugoročnim društvenim i gospodarskim učinkom.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Philipom Morrisom Zagreb po najvišim profesionalnim standardima.