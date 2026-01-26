Dinamo i Coca-Cola u Hrvatskoj potpisali sponzorski ugovor 

Coca Cola je potpisala ugovor o sponzorstvu s Dinamom. Popularno piće postalo je službeno gazirano piće Dinama, dok je Powerade postalo službeno sportsko piće.

Građanski nogometni klub Dinamo dobio je novog sponzora – Coca-Colu. Ugovor o sponzorstvu u trajanju od tri godine potpisali su Zvonimir Boban, predsjednik Uprave GNK Dinama te u ime Coca-Cole u Hrvatskoj – Dimitris Rompis, glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska i Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cola Adria. Ovim sponzorskim ugovorom Powerade postaje službeno sportsko piće, a Coca-Cola službeno gazirano piće GNK Dinama.

“Današnje potpisivanje sponzorskog ugovora je prije svega dokaz poštovanja Coca-Cole u Hrvatskoj za naš klub i za novi put koji je ovaj klub nakon toliko dugo godina ostvario. Coca-Cola i Dinamo dijele zajedničke vrijednosti. Naš klub je prije svega sportski kolektiv, ali smo također duboko svjesni odgovornosti prema poslovnoj zajednici i identitetu koji je poseban u sportskom svijetu. Ovim činom Coca-Cola pokazuje da je na konkretan način uz Dinamo i to nas raduje, jer ako je netko isto tako obilježio naše živote, to je sigurno Coca-Cola kao omiljeni globalni brend” – rekao je Zvonimir Boban, predsjednik GNK Dinamo.

“Iznimno smo zadovoljni što u sklopu naših suradnji sa sportskim klubovima započinjemo suradnju Coca-Cole HBC s Dinamom. Coca-Cola se u Zagrebu proizvodi još od 1968.godine, i istovremeno je i lokalni i međunarodni brend, slično kao i Dinamo. Vjerujemo da je ovo početak jedne sjajne i dugoročne suradnje, zahvaljujući kojoj će Coca-Cola i Powerade biti još dostupniji navijačima i njihovim gostima” – poručio je Dimitris Rompis, glavni direktor Coca-Cole HBC Hrvatska.

“Strateško partnerstvo s Coca-Colom dodatno naglašava namjeru GNK Dinamo za povezivanjem s najboljima igračima iz različitih industrija. Time dodatno osnažujemo brend i poziciju na tržištu, uz fokus dugoročne održivosti i izvrsnosti.Ovom suradnjom omogućit ćemo snažnu interakciju s navijačima i članovima kojima ćemo ponuditi novo, još bolje iskustvo, kako za vrijeme domaćih utakmica, tako i u drugim segmentima izvan okvira stadiona, poput aktivacija na društvenim mrežama i zajedničkim marketinško – prodajnim kampanjama” – rekao je Hrvoje Puhalo, član uprave za marketing i prodaju GNK Dinamo.

“Coca-Cola je već dugi niz godina aktivno prisutna u sportu kroz partnerstva s klubovima, savezima i sportskim događanjima jer sport vidimo kao prostor zajedništva, timskog duha i vrhunskih izvedbi. Zadovoljstvo nam je današnjim ugovorom nastaviti uspješnu suradnju s Dinamom, jednim od najprepoznatljivijih sportskih simbola Zagreba i važnim dijelom sportske i društvene zajednice. Ovim partnerstvom, kroz naše brendove Powerade i Coca-Colu, želimo biti dio cjelovitog pristupa pripremi i izvedbi igrača te ih podržati u svakodnevnim izazovima treninga i utakmica, s posebnim naglaskom na pravilnu hidraciju i oporavak. Uvjereni smo da će ovo višegodišnje partnerstvo doprinijeti stvaranju novih sportskih uspjeha, a momčadi GNK Dinama želimo mnogo odličnih rezultata u nadolazećim utakmicama i nastavku sezone” – izjavio je povodom potpisivanja Daniel Hrupek, direktor marketinga Coca-Cola Adrie.