Dioničari HPB-a dali ‘zeleno svjetlo’ za kupnju Croatia banke

Dioničari Hrvatske poštanske banke (HPB) u petak su na glavnoj skupštini donijeli odluku da HPB kupi sve dionice Croatia banke, njih 4,74 milijuna, za 15 milijuna eura, izvijestili su iz HPB-a.

Kako je Uprava navela u obrazloženju prijedloga te odluke, HPB je u razdoblju od početka 2020. do 2025. ostvario snažni rast tržišnog udjela, s 5,53 na 9,40 posto, čime je znatno povećao tržišni položaj, pa tako od kraja 2023. godine zauzima petu poziciju po veličini imovine na domaćem bankarskom tržištu. Kako bi nastavila jačati svoj tržišni položaj, banka je, uz razne mogućnosti organskog rasta, razmatrala i opcije za anorganski rast, ističu u obzraloženju. U skladu s tim, nakon provedbe dubinskog snimanja Croatia banke, procijenjeno je da bi njezina akvizicija mogla doprinijeti ostvarenju njihovog strateškog cilja, odnosno dostizanja relevantnog tržišnog udjela.

Stjecanjem Croatia banke, HPB će se približiti tržišnom udjelu od 10 posto u imovini kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, a povrh toga, stjecanjem i kasnije namjeravanim pripajanjem Croatia bnake trebale bi se ostvariti i pozitivne sinergije, čime bi se mogli ostvariti dodatni pozitivni efekti za banku, navodi se, između ostalog, u pozivu za skupštinu.

HPB je 4. ožujka izvijestio da je potpisao ugovor s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita o kupoprodaji dionica koje predstavljaju 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Croatia banke, za ukupnu vrijednost od 15 milijuna eura.

Croatia banka je osnovana u prosincu 1989. godine pod nazivom Banka male privrede. Banka je 4. svibnja 1990. godine promijenila naziv u Croatia banka male privrede, a 21. lipnja 1995. godine mijenja naziv u Croatia banka d.d. Zagreb.

Uslijed poteškoća s likvidnošću, nad bankom je 1999. godine započet postupak sanacije, pri čemu je uloženo otprilike 200 milijuna eura u njezinu sanaciju odnosno čišćenje bilance, nakon čega je nastavila poslovanje kao dioničko društvo u potpunom državnom vlasništvu. Na kraju lipnja lani, po podacima HNB-a, Croatia banka imala je dobit od 1,17 milijuna eura i ukupnu imovinu od 263 milijuna eura, čime je imala 0,3 posto udjela u ukupnoj imovini kreditnih institucija u RH.