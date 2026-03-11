Dioničari HPB-a u travnju odlučuju o kupnji Croatia banke

Dioničari Hrvatske poštanske banke (HPB) na glavnoj skupštini zakazanoj za 17. travnja odlučivat će o stjecanju potpunog vlasništva nad Croatia bankom, odnosno kupnji svih njezinih 4.746.000 dionica, po cijeni od 15 milijuna eura, vidljivo je iz poziva za skupštinu objavljenog u srijedu.

Kako Uprava ističe u obrazloženju prijedloga te odluke, HPB je u razdoblju od početka 2020. do 2025. ostvario snažni rast tržišnog udjela, s 5,53 na 9,40 posto, čime je znatno povećao tržišni položaj, pa tako od kraja 2023. godine zauzima petu poziciju po veličini imovine na domaćem bankarskom tržištu. Taj rast, dodaju, uglavnom je ostvaren organskim rastom, a manjim dijelom i akvizicijom i pripajanjem Nove hrvatske banke.

Kako bi nastavila jačati svoj tržišni položaj, banka je, uz razne mogućnosti organskog rasta, razmatrala i opcije za anorganski rast, ističu u obzraloženju. U skladu s tim, nakon provedbe dubinskog snimanja Croatia banke, procijenjeno je da bi njezina akvizicija mogla doprinijeti ostvarenju njihovog strateškog cilja, odnosno dostizanja relevantnog tržišnog udjela.

“Naime, predloženim stjecanjem HPB bi se sasvim približio tržišnom udjelu od 10 posto u imovini kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj, a povrh toga, stjecanjem i kasnije namjeravanim pripajanjem Croatia banke trebale bi se ostvariti i pozitivne sinergije, čime bi se mogli ostvariti dodatni pozitivni efekti za Banku”, navodi se, između ostalog, u pozivu za skupštinu.

Podsjetimo, HPB je 4. ožujka izvijestio da je potpisao ugovor s Hrvatskom agencijom za osiguranje depozita o kupoprodaji dionica koje predstavljaju 100 posto udjela u temeljnom kapitalu Croatia banke, za ukupnu vrijednost od 15 milijuna eura.

Zaključenje transakcije podložno je ispunjenju prethodnih uvjeta zaključenja koji se odnose na ishođenje svih potrebnih odobrenja, suglasnosti i ostalih radnji koje su ugovorne strane dužne ispuniti, uključujući i odobrenje stjecanja dionica od glavne skupštine HPB-a, nakon čega će se pristupiti zaključenju transakcije i prijenosu svih dionica na HPB, naveli su iz te banke.

Croatia banka je osnovana u prosincu 1989. godine pod nazivom Banka male privrede. Banka je 4. svibnja 1990. godine promijenila naziv u Croatia banka male privrede, a 21. lipnja 1995. godine mijenja naziv u Croatia banka d.d. Zagreb.

Uslijed poteškoća s likvidnošću, nad bankom je 1999. godine započet postupak sanacije, pri čemu je uloženo otprilike 200 milijuna eura u njezinu sanaciju odnosno čišćenje bilance, nakon čega je nastavila poslovanje kao dioničko društvo u potpunom državnom vlasništvu. Na kraju lipnja lani, po podacima HNB-a, Croatia banka imala je dobit od 1,17 milijuna eura i ukupnu imovinu od 263 milijuna eura, čime je imala 0,3 posto udjela u ukupnoj imovini kreditnih institucija u RH.

Prema zadnjim dostupnim podacima Croatia banke, u 2024. godini poslovala je s dobiti nakon poreza od 2,8 milijuna eura. Ukupni neto prihodi iz poslovanja iznosili su 13,1 milijuna eura te su bili 11,3 posto veći u odnosu na prethodnu godinu.

Prema visini aktive, koja je iznosila 290 milijuna eura, zauzimala je 16. mjesto međuukupno 20 kreditnih institucija u RH. Na dan 31. prosinca 2024. godine banka je poslovala putem devet komercijalnih centara i tri poslovnice.