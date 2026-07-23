Podzemno skladište plina mora biti popunjeno najmanje 85 posto do 1. listopada

Vlada je u četvrtak donijela odluku kojom se korisnicima sustava skladišta plina, PPD-u, HEP-u, Ini i dr. određuje da do 1. listopada popune Podzemno skladište Okoli do najmanje 85 posto od ukupno zakupljenog skladišnog kapaciteta, uz dopušteno odstupanje do 5 postotnih bodova.

Na taj se način, dodaju u odluci, normativno zadržava viši operativni cilj punjenja, dok se istodobno osigurava da, i u slučaju dopuštenog odstupanja, ukupna zapunjenost skladišta dosegne najmanje 80 posto, što je u skladu s raspoloživom fleksibilnošću europskog okvira i potrebama sigurnosti opskrbe plinom u RH.

Vlada je donijela takvu odluku kako bi se osigurale zalihe plina na terotoriju RH za ogrijevnu sezonu 2026/2027. Na dan 22. srpnja, prema podacima Podzemnog skladišta Okoli, u sustavu je bilo utisnuto 2,4 kWh plina odnosno zapunjenost skladišta iznosila je 51 posto.

Odlukom je Vlada zadužila i zajamčenog opskrbljivača, HEP-Plin ili s njime povezano društvo, da osigura dodatne količine plina u iznosu od najmanje 1.165.371.816 kWh te da te količine utisne u sustav skladišta plina operatora PSP, u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete.

“Analizom planova punjena skladišta plina u Okolima utvrđeno je da postojeći planovi korisnika ne osiguravaju dovoljnu razinu zapunjenosti, ali i da postoje neiskorišteni skladišni kapaciteti koji su korisnici spremni dobrovoljno ustupiti”, rekao je ministar gospodarstva Ante Šušnjar na sjednici Vlade, dodavši da se odlukom ujedno ovlašćuje glavna skupština društva zajamčenog opskrbljivača ili s njime povezanog društva, da poduzme sve aktivnosti iz svoje nadležnosti potrebne radi provedbe ove odluke.

“Ministarstvo gospodarstva će u suradnji s Ministarstvom financija u drugom tromjeseću 2027. godine osigurati sredstvo u družavnom poračunu za pokriče upravdanih troškova provedbe ove odluke”, zaključio je Šušnjar.

Ini 60 posto prava i obveza iz dozvole za istražni prostor u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ujedno, Vlada je izmjenila svoje ranije odluke o izdavanju dozvole za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika na istražnom prostoru SAVA-07. Naime, Ina je u ožujku s tvrtkom Vermilion Zagreb Exploration potpisala obvezujući sporazum o preuzimanju 60 posto udjela na kopnenom istražnom prostoru SAVA-07 za 15 milijuna eura. Na tom istražnom prostoru već je imala udjel od 40 posto udjela.

Sukladno tome, Vlada je danas izmjenom odluke prenijela 60 posto prava i obveza iz te dozvole na Inu, tako da će Ina sada biti nositelj 100 posto udjela u tom istražnom prostoru.

Taj istražni prostor najvećim se dijelom nalazi u Sisačko-moslavačkoj županiji, a od 2024., u okviru prve faze istraživanja, ostvarena su četiri komercijalna otkrića ugljikovodika bušotinama Zbjegovača-1I, Međurić-1I, Gojlo-1J i Piljenice-1. Uz to, na prostoru SAVA-07 nalazi se i ranije Inino komercijalno otkriće Gojlo-1I koja je također spremno za privođenje proizvodnji.

Ukupne nove rezerve procjenjuju se na približno na dva milijuna barela ekvivalenta nafte. Slijede investicije, vrijedne oko 60 milijuna eura u izgradnju proizvodnog sustava i povezivanje bušotina s postojećom infrastrukturom kako bi se one privele proizvodnji, te nastavak daljnjih istraživanja u okviru druge istražne faze.