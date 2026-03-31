Do 1. svibnja moguće rješenje za odštetu zagrebačkim OPG-ima za štetu od oluje

Državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Marinko Beljo izjavio je kako vjeruje da će se do 1. svibnja pronaći rješenje za isplatu odštete poljoprivrednicima na području Grada Zagreba, čiji su plastenici stradali u nevremenu prošli tjedan.

Beljo je to izjavio nakon sastanka s predstavnicima povrćara i ekoloških proizvođača, predstavnicima Grada Zagreba i Ministarstva financija.

Predstavnici Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača (HSEP), OPG-a Novak i Udruge povrćara, upozorili su na štetu koju poljoprivrednici trpe zbog elementarnih nepogoda te na nedostatne mehanizme podrške u slučaju šteta, posebno poljoprivrednicima s područja Grada Zagreba.

Uoči sastanka u Ministarstvu istaknuli su kako su zbog administrativnih procedura proizvođači prepušteni sami sebi u sanaciji i obnovi proizvodnje.

Beljo je nakon sastanka rekao kako je u Gradu Zagrebu 35 hektara pod plastenicima i staklenicima te se mora hitno naći interventno rješenje kako bi poljoprivrednici mogli obnoviti staklenike i ponovo pokrenuti proizvodnju.

“Imamo mjeru 73.02 – Obnova poljoprivrednog potencijala koja će biti objavljena kada grad procijeni štetu i, budu li ispunjeni uvjeti, proglasi elementarnu nepogodu. Svi moraju biti upisani u registar štete, to je osnovni preduvjet”, kazao je.

Vjeruje da će se do 1. svibnja “iznjedriti pravo rješenje kojim bi bili zadovoljni svi proizvođači na području Grada Zagreba”.

Nositeljica Eko OPG-a Novak, Mateja Novak nakon sastanka je izjavila kako još uvijek ne zna hoće li biti sanacije.

“Čekamo idući sastanak koji nam je obećan prije 1. svibnja i tada ćemo znati više”, rekla je.

“Situacija je ozbiljna”

Predstavnica povrćara Grada Zagreba i Zagrebačke županije te potpredsjednica Udruge povrćara Hrvatske Marina Galović nakon sastanka je izjavila kako se treba skupiti 13 hektara potrganih najlona plastenika i staklenika za isplatu odštete.

“Ako ne budemo imali, nećemo dobiti ništa”, kazala je.

“U idućih mjesec dana na teren izlazi komisija Grada Zagreba, Dobit ćemo link na koji ćemo prijaviti štetu. Kad se zbroji šteta samo na najlonima, bez popratnih sadržaja (garaža, krovovi, vinil) ako bude 13 hektara proglasit će se elementarna nepogoda, a ako ne – od te priče nema ništa”, rekla je.

Smatra da će te uvjete teško biti zadovoljiti te očekuje gašenje 30 posto zagrebačkih OPG-ova.

Ljudi to jednostavno više ne mogu financirati, jedva su se oporavili nakon nevremena 2023. godine, rekla je. Nije joj jasno kako grad ne može jednokratno pomoći OPG-ovima na svom području da se oporave i obnove proizvodnju.

Nada se da će biti proglašena elementarna nepogoda, no napominje kako nakon toga slijedi administrativna procedura dok se ne isplati šteta, a to može trajati mjesecima. Mnogi OPG-ovi to neće moći izdržati, možda će preživjeti srednji i veliki, ali mali ne, smatra ona.

Situacija je jako ozbiljna i treba dobro razmisliti i hitno naći rješenja ako se želi da proizvodnja u gradu Zagrebu opstane, istaknula je.

Pomoćnica pročelnice za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo Grada Zagreba Vlasta Ranogajec rekla je da će je grad danas do kraja dana na web stranici objaviti aplikativno rješenje gdje će poljoprivrednici moći prijaviti štetu. Nakon toga stručnjaci će preliminarno procijeniti štetu da se vidi može li se doći do 13 hektara koliko je minimalno da bi se mogla proglasiti elementarna nepogoda.

Ne dođe li se do tih 13 hektara, ići će se u drugu vrstu programa kako bi se u suradnji s ministarstvom napravio novi program kroz koji bi poljoprivrednici bili sufinancirani, najavila je.