Dobri poslovni rezultati HT-a: Neto dobit 111,9 milijuna eura, rast prihoda 4 posto

Hrvatski Telekom zadržao je trend rasta, ostvarivši porast prihoda od 4,0% na godišnjoj razini, potaknut pozitivnim poslovnim kretanjima u segmentima mobilnih i fiksnih usluga te profitabilnim poslovanjem u području sistemskih rješenja.

Prilagođena EBITDA AL rasla je za 3,2% na godišnjoj razini, zahvaljujući snažnim prihodima i kontinuiranoj transformaciji operativnog modela, što je pomoglo ublažiti troškovne i inflatorne pritiske.

Neto dobit nakon manjinskih udjela porasla je za 4,8% u odnosu na prethodnu godinu, pri čemu je rast prilagođene EBITDA AL djelomično umanjen većom amortizacijom i nižim neto financijskim rezultatom.

Najveća ulaganja na tržištu u prvih devet mjeseci 2025. dosegnula su 181,7 milijuna eura, što je povećanje od 12,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. To pokazuje kontinuiranu predanost Hrvatskog Telekoma izgradnji najmodernije optičke i mobilne infrastrukture diljem Hrvatske, pri čemu HT redovito ulaže više od 20% svojih prihoda u unapređenje digitalizacije Hrvatske.

Učvršćen status vodeće mreže

Tijekom prvih devet mjeseci, Hrvatski Telekom nastavio je širiti već najveću optičku FTTH (fiber to the home) mrežu u Hrvatskoj, povećavši je za više od 20% na godišnjoj razini te omogućivši brzu i pouzdanu povezivost kućanstvima i poslovnim korisnicima diljem zemlje, uključujući i ruralna područja. Kontinuirano širenje ključne digitalne infrastrukture doprinosi smanjenju digitalnog jaza i izgradnji digitalne platforme koja je temelj napretka. Hrvatski Telekom će do kraja godine omogućiti gigabitne optičke brzine za milijun kućanstava i poslovnih korisnika u Hrvatskoj.

Daljnja nadogradnja i optimizacija 5G mreže dodatno je poboljšala performanse mobilne mreže, osobito tijekom ljetnih mjeseci kada je korištenje bilo najintenzivnije, osiguravajući korisnicima vrhunsko iskustvo. Hrvatski Telekom još je jednom potvrđen kao tehnološki predvodnik, budući da je 5G kampus mreža Rijeka Gateway, u okviru koje je Hrvatski Telekom opremio novi kontejnerski terminal u riječkoj luci 5G mrežom, na European Digital Connectivity Awards 2025 Europske komisije prepoznata kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezanosti u Europi .

Ulaganja u ključnu infrastrukturu i razvoj inovativnih rješenja od presudne su važnosti za gospodarski rast zemlje i širu digitalnu transformaciju. Unatoč zahtjevnom poslovnom okruženju, Hrvatski Telekom ostaje predan provedbi svojih investicijskih planova.

Revidirani izgledi za 2025.

Hrvatski Telekom podigao je investicijske planove s ciljem ubrzavanja izgradnje optičke/FTTH mreže i povećanja pokrivenosti na milijun kućanstava i poslovnih korisnika do kraja godine. Sukladno tome, za razliku od prethodnih očekivanja o niskom jednoznamenkastom rastu u odnosu na 2024. godinu, očekuje se rast kapitalnih ulaganja nakon najmova za oko 10% na godišnjoj razini.

Ostatak izgleda ostaje nepromijenjen. Hrvatski Telekom i dalje očekuje manji jednoznamenkasti rast prihoda i EBITDA nakon najmova. Stav Društva o regionalnom širenju također ostaje nepromijenjen, uz nastavak praćenja i evaluacije potencijalnih aktivnosti stjecanja i preuzimanja.

Atraktivan povrat za dioničare

U lipnju je Hrvatski Telekom isplatio dividendu u iznosu od 125,5 milijuna eura za financijsku godinu 2024., što predstavlja najveću isplatu od 2013. godine te rast od 7,2% u odnosu na prethodnu godinu.

Tijekom prvih devet mjeseci 2025. godine, u sklopu programa otkupa vlastitih dionica, Društvo je na Zagrebačkoj burzi otkupilo dodatnih 761.789 dionica. Na dan 30. rujna 2025. ukupan broj otkupljenih dionica iznosio je 1.555.468, što predstavlja 1,99% temeljnog kapitala Društva.

Ukupno je ove godine dioničarima, kroz dividende i otkup dionica, vraćeno 158,0 milijuna eura, što jasno potvrđuje financijsku snagu Društva, odgovorno upravljanje kapitalom te predanost stvaranju dugoročne vrijednosti za dioničare.

“U prvih devet mjeseci ove godine nastavili smo ostvarivati dobre rezultate u svim ključnim poslovnim segmentima, čemu je pridonijela i transformacija operativnog modela. Naša, na tržištu vodeća ulaganja dosegnula su 181,7 milijuna eura, što predstavlja rast od 12,9% u odnosu na prethodnu godinu. Time potvrđujemo našu predanost izgradnji, za budućnost Hrvatske ključne digitalne infrastrukture, moderne optičke i mobilne mreže koje povezuju pojedince, gospodarstvo i cijelo društvo”, izjavila je Nataša Rapaić, predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma.

Nastavili smo širiti najveću optičku/FTTH mrežu diljem Hrvatske, povećavši našu pokrivenost za više od 20%, čime smo omogućili brzi optički pristup kućanstvima i poslovnim korisnicima, kako u gradovima, tako i u ruralnim područjima. Zahvaljujući velikom angažmanu cijele kompanije i naših zaposlenika, na dobrom smo putu da do kraja godine omogućimo gigabitnu optičku mrežu za milijun kućanstava i poslovnih subjekata. Kontinuirani razvoj naše 5G mreže i inovativnih rješenja rezultirao je i izvrsnim performansama i međunarodnim priznanjem, a istodobno smo zahvaljujući predanosti kvaliteti usluga i proizvoda omogućili našim korisnicima najbolje korisničko iskustvo.

Važan dio naših planova usmjeren je na primjenu novih tehnologija, pri čemu rješenja temeljena na umjetnoj inteligenciji koja već primjenjujemo u poslovanju omogućuju optimizaciju operativnih procesa, bolje razumijevanje potreba korisnika te povećanje energetske učinkovitosti. Nastavit ćemo raditi na tome da umjetna inteligencija bude dostupna svima preko naše infrastrukture, usluga i alata koje omogućavamo.

Naša ulaganja u ključnu infrastrukturu, inovativne tehnologije i korisničko iskustvo nisu samo poslovne odluke; to su ulaganja u gospodarski rast i društveni napredak Hrvatske. I u izazovnom okruženju, ostajemo usredotočeni na našu misiju: povezati Hrvatsku i doprinijeti digitalnijem, produktivnijem, uključivijem i tehnološki naprednijem društvu.“