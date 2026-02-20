Dodijeljene CROMA-ine nagrade Menadžer godine: Predsjednik Uprave BOSQAR-a Darko Horvat dobitnik u kategoriji Menadžer velikog poduzeća

Hrvatsko udruženje menadžera i poduzetnika (HUM-CROMA) sinoć je dodijelilo prestižnu nagradu Menadžer godine za 2025. godinu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a među dobitnicima su izuzetni menadžeri, poduzetnici i lideri koji su svojim inovativnim pristupima, odgovornim poslovanjem i predanošću razvoju svojih organizacija i zajednica ostvarili značajne rezultate u prošloj godini.

Nagrade su dodijeljene u kategorijama velikih, srednjih, malih poduzeća, društveno odgovornih poduzeća, te inozemnih menadžera. Također, priznanja su dobili i menadžeri koji su se istaknuli svojim inovativnim projektima, pozitivnim društvenim utjecajem i doprinosom gospodarskom razvoju Hrvatske.

“Dobitnici nagrade Menadžer godine 2025. dokaz su da vizija, hrabrost i predano vođenje mogu pokrenuti promjene koje nadilaze poslovne rezultate. Oni svojom energijom i odgovornošću pokazuju kako se iz dana u dan gradi gospodarstvo koje je inovativno, otpornije i usmjereno prema održivoj budućnosti Hrvatske. Njihova posvećenost izvrsnosti i etičnom liderstvu nadahnjuje sve nas da podižemo ljestvicu i stvaramo vrijednosti koje ostavljaju trajni trag. Ponosni smo na njihove uspjehe i na njihov doprinos razvoju društva u cjelini“, izjavila je predsjednica CROMA-e, Ana Soldo.

Dobitnica Nagrade za životno djelo je Nada Šimić, suosnivačica i dugogodišnja izvršna direktorica Primaco Grupe. Nada trenutačno djeluje kao savjetnica Uprave, a povodom osvajanja nagrade poručila je:

“Uvijek ću izdvojiti tri ključne stvari koje svaki menadžer mora imati. Prva je svakako posebnost u karakteru kada netko pokreće svoje poslovanje, a odmah nakon toga i odgovornost – to je ono što je najvažnije. Iza toga počinje cijela priča, a tu mislim na timski rad, strast u poslu i neodustajanje. Za sve to, osoba mora imati jasnu ideju, jasnu viziju, koja ga onda vodi prema cilju. Jedino sami možemo predvidjeti korake kako se ona mora završiti, ali to je proces koji traje. Ponekad možeš raditi sam, ali većinom ipak u timu – i taj timski rad je glavna stvar u svakom poduzeću“, rekla je Šimić.

Nada Šimić, suosnivačica i dugogodišnja izvršna direktorica Primaco Grupe

Dobitnik nagrade u kategoriji Menadžer velikog poduzeća je Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR-a, koji je tvrtku uspješno profilirao kao jednu od vodećih investicijskih platformi u regiji.

“Kada smo 2016. krenuli graditi BOSQAR, bili smo kompanija s tristotinjak zaposlenika. Nismo imali sve odgovore, nismo imali izgrađena partnerstva, niti velike investicije. Ali imali smo ono najvažnije – viziju i jasnu namjeru: graditi sustave koji mogu rasti, trajati i izdržati pritiske. Drugim riječima, stvarati tržišne lidere. Danas, kada pogledam ovu dvoranu, vidim ljude koje iznimno respektiram. Vidim i one koji su vjerovali u nas dok sve to još nije bila ni skica na papiru, nego ideja“, izjavio je Horvat.

Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR-a

Popis nagrada

Titulu u kategoriji Malog poduzetnika ponijeli su Nikola i Marko Jurman, Filix Lighting, dok je titula u kategoriji Srednjeg poduzetnika pripala Stjepanu Bediću, ETF Airways. Strana menadžerica godine je Medeja Lončar, Siemens Hrvatska, a Zoran Mabić, Lesaffre Adriatic, najbolji je Menadžer u kategoriji stranog poduzeća. Nagradu Tihomir Premužak za pozitivan društveni utjecaj osvojila je Iva Hraste Sočo, HNK Zagreb, a Goran Ladišić, Projekt O2 i Magic forest, Menadžer je inovativnog projekta.

Nagradu Anton Nino Cerin za najuspješnijeg mladog menadžera preuzeo je Tomislav Ivanić, Bravarija Ivanić i Innovation Driven Technology, a Dino Dragun, Hidrocibalea, preuzeo je nagradu za Najuspješniji start-up.

Matija Žulj, Agrivi, proglašen je Menadžerom malog poduzeća, dok je istu titulu u kategoriji srednjeg poduzeća odnio Hrvoje Parag, Herbarium.

“Nagrade su uvijek povezane s idejom natjecanja. Tko će biti brži, bolji – skočiti dalje. A zapravo je to asocijacija na neki svijet u kojem danas živimo, u kojem ljudi razumiju da je napredak, odnosno evolucija, povezana s time tko će biti jači da bi došao do uspjeha. I nažalost, svijet ovog trenutka zaista izgleda tako. Ali ljudi koji misle da ih to vodi do uspjeha, zapravo imaju nesporazum sa svijetom i nisu razumjeli poruku Charlesa Darwina, koji je u svojoj knjizi o evoluciji poručio da su pobjednici oni koji su sposobni surađivati sa što većim brojem drugih u borbi za zajednički opstanak. Na kraju, to uvijek i pobjeđuje. Zato su nagrade, koje smo dali ljudima, zapravo bile nagrade onima koji znaju raditi s drugim ljudima“, izjavio je predsjednik žirija, prof. dr. sc. Stjepan Orešković.

Stjepan Orešković, predsjednik žirija

Izbor menadžera godine u organizaciji CROMA-e predstavlja priznanje najboljima u svim industrijama, ali i priliku za jačanje mreže profesionalaca koji svojim radom i idejama unapređuju hrvatsko gospodarstvo.

Nagrade su dodijeljene pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske, Zorana Milanovića, supokroviteljstvom Ministarstva gospodarstva, zlatnim sponzorstvom DS Smitha, Heidelberg Materialsa i Primaco Grupe, srebrnim sponzorstvom BOSQAR-a, Rud Pedersena, Pastora, tvrtke GrECo te brončanim sponzorstvom Telemacha, JGL-a, Končara, Messera, Ericssona Nikole Tesle i Klimaopreme.

Ostali sponzori su Auto Hrvatska, CVH, CB Vincetić, Ricardo te Lesaffre Adriatic, a strateški partneri i pokrovitelji su HUP, HGK, Hrvatski izvoznici, Bloomberg, NOVA TV te Poslovni dnevnik.