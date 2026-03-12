DOK-ING, ENT, FER i FSB potpisali sporazum za razvoj besposadnih sustava nove generacije

Hrvatske visokotehnološke tvrtke DOK-ING i Ericsson Nikola Tesla (ENT) te dvije vodeće znanstveno-istraživačke akademske institucije, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) te Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) potpisali su sporazum o suradnji s ciljem razvoja besposadnih sustava nove generacije i naprednih robotskih sustava.

Sporazum o snažnoj suradnji znanosti i hrvatske industrije preduvjet je za formiranje suradnje po triple helix modelu.

Sporazum definira okvir za razmjenu znanja, istraživačkih kapaciteta i tehnoloških kompetencija između industrije i akademske zajednice te otvara prostor za zajedničke razvojne i istraživačke projekte u području robotike, autonomnih sustava i digitalnih tehnologija.

DOK-ING će u okviru ovog partnerstva djelovati kao vodeći industrijski partner, dok će Ericsson Nikola Tesla doprinositi ekspertizom u području komunikacijskih i digitalnih tehnologija. Akademski partneri: Fakultet elektrotehnike i računarstva i Fakultet strojarstva i brodogradnje sudjelovat će u istraživanju i razvoju ključnih tehnoloških komponenti, uključujući autonomne sustave, mehatroniku, umjetnu inteligenciju i napredne inženjerske sustave. Cilj ove suradnje je povezati industrijsko iskustvo i razvojne kapacitete privatnog sektora s istraživačkim potencijalom hrvatskih tehničkih fakulteta, kako bi se ubrzao razvoj novih tehnologija.

Potpisnici sporazuma ističu kako je cilj ove inicijative dugoročno stvoriti snažan industrijsko-znanstveni ekosustav u Hrvatskoj, potaknuti razvoj naprednih tehnologija i dodatno ojačati poziciju domaće industrije u području robotike, autonomnih sustava i digitalnih rješenja.

“Razvoj kompleksnih tehnoloških sustava danas je gotovo nemoguć bez snažne povezanosti industrije i znanstvene zajednice. Upravo zato ovaj model suradnje smatramo iznimno važnim za dugoročni razvoj domaće industrije i stvaranje novih tehnologija“, poručio je Ante Bakić, CTO u DOK-ING-u.

“DOK-ING već duže vremena njeguje suradnju s fakultetima Sveučilišta u Zagrebu, a istaknuo bih i važnost suradnje s ENT-om. Ovim sporazumom želimo ostvariti sustavni pristup suradnji s Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Fakultetom strojarstva i brodogradnje koji će nam pomoći u istraživanju i primjeni novih tehnologija na robotskim sustavima koje razvijamo Time se znanje iz akademskog okruženja brže pretvara u konkretna tehnološka rješenja, a industrija dobiva pristup najnovijim istraživanjima i talentima koji su uključeni u razvoj naprednih sustava. Upravo takva partnerstva stvaraju temelje za razvoj novih tehnologija koje mogu biti konkurentne na globalnom tržištu“, dodao je Bakić.

Hrvoje Benčić, član uprave Ericssona Nikole Tesle je istaknuo: “Akademska izvrsnost u kombinaciji s bogatim industrijskim iskustvom predstavlja snažnu podlogu za pokretanje novih istraživačkih inicijativa i razvoj tehnologija koje mogu oblikovati buduće smjerove industrije. Ovakvi projekti ne jačaju samo pojedinačne ideje i rezultate, nego i cjelokupni intelektualni kapacitet zemlje, podižući razinu stručnosti i stvarajući temelje za dugoročni tehnološki napredak.”

“Suradnja fakulteta sa snažnim strateškim partnerima, osim što je ključna za razvoj naprednih tehnoloških rješenja, omogućuje definiranje dugoročnih istraživačkih pravaca koji ujedno otvaraju prilike za dugoročan razvoj karijera znanstvenika. Usmjeravanjem istraživanja prema potrebama gospodarstva podižu se kompetencije inženjera u industriji, ali i stručna znanja istraživača na fakultetu, čime se dodatno jačaju istraživački, nastavni i inovacijski potencijali fakulteta. Na taj se način stvara snažno inovacijsko okruženje koje povezuje znanstvenu izvrsnost, industrijske potrebe i razvoj novih tehnologija te pridonosi jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva i njegovu dugoročnom tehnološkom razvoju” istaknuo je prof. dr. sc. Zdenko Tonković, dekan Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

“FER ima uspješnu i višegodišnju suradnju sa svim partnerima u ovoj inicijativi. Zajedno predstavljano snagu koja daje novi zamah istraživačkoj izvrsnosti i tehnološkom progresu u Hrvatskoj. Veselimo se prilikama koje ova suradnja nudi za razvoj karijera novih tehnoloških stručnjaka i lidera“, istaknuo je prof. dr. sc. Vedran Bilas, dekan Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

Triple helix model kao temelj tehnološkog razvoja

Koncept triple helix modela podrazumijeva blisku suradnju industrije, znanstveno-istraživačkih institucija i javne uprave u razvoju novih tehnologija.

Takav model posljednjih je desetljeća postao jedan od ključnih pokretača tehnoloških inovacija u najrazvijenijim svjetskim gospodarstvima jer omogućuje brži prijenos znanja iz istraživačkih institucija u industrijsku primjenu.