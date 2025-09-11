DOK-ING i korejski LIG Nex1 potpisali Memorandum o razumijevanju za razvoj nove generacije besposadnih kopnenih sustava

DOK-ING će u partnerstvu doprinositi razvoju i proizvodnji naprednih besposadnih platformi, dok će LIG Nex1, najveća korejska obrambena kompanija, osigurati nadogradnju kroz integraciju naprednih rješenja i testiranje u okviru korejskih oružanih snaga, čime se projekt usmjerava prema brzoj operacionalizaciji i globalnoj komercijalnoj održivosti.

Hrvatski inovacijski hub DOK-ING i južnokorejska kompanija LIG Nex1 potpisali su Memorandum o razumijevanju kojim otvaraju novo poglavlje strateške industrijske suradnje u području besposadnih kopnenih sustava, s ciljem jačanja obrambenih kapaciteta i zajedničkog nastupa na globalnim tržištima.

Sporazum potpisan tijekom službenog posjeta potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića Republici Koreji definira područja suradnje te postavlja čvrste temelje za daljnje tehničke i komercijalne pregovore.

Ova suradnja postavlja temelje za zajednički razvoj naprednih rješenja u području besposadnih kopnenih sustava te otvara mogućnosti za integraciju naprednih obrambenih sposobnosti. Time se suradnja pozicionira kao važan korak u izgradnji tehnološki konkurentnih rješenja koja mogu odgovoriti na potrebe modernih sigurnosno-obrambenih sustava.

“Ova suradnja predstavlja važan iskorak u jačanju odnosa između hrvatske i korejske obrambene industrije, ali i širu priliku za gospodarsku suradnju naših dviju zemalja.

Ponosni smo što je upravo hrvatska tvrtka DOK-ING prepoznata kao partner u ovom tehnološki zahtjevnom području. Time ne samo da potvrđujemo stručnost i inovativnost hrvatske obrambene industrije, već i otvaramo vrata drugim hrvatskim tvrtkama prema korejskom tržištu. Korejska obrambena industrija izuzetno je kvalitetna, precizna i konkurentna, a povezivanjem s hrvatskim tvrtkama stvaramo temelje za dugoročnu suradnju. Ovo partnerstvo doprinosi jačanju sigurnosti, ali i gospodarskom razvoju Hrvatske. Čestitam DOK-ING-u i LIG Nex1 na ovom značajnom koraku”, istaknuo je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić.

DOK-ING je od 2020. prisutan u Južnoj Koreji, gdje ima i podružnicu, a do sada je isporučio 14 besposadnih sustava za razminiranje MV-4. Koreja je solidarnost s Ukrajinom iskazala i donacijom DOK-ING-ovih robotskih sustava (MV-10, MV-4) kroz KOICA donacije. Ukrajina je uz hrvatsku pomoć razvijala vlastiti nacionalni sveobuhvatni sustav protuminskog djelovanja a više od 20 milijuna četvornih metara teritorija razminirano je upravo DOK-ING-ovim robotskim sustavima bez ijedne ljudske žrtve.

„Suradnja s LIG Nex1-om potvrda je vizije DOK‑ING‑a te kvalitete i konkurentnosti hrvatske obrambene industrije na svjetskoj sceni. Naše partnerstvo ne samo da doprinosi tehnološkom napretku, već i otvara nove mogućnosti za zajednički razvoj i primjenu inovativnih rješenja u različitim sigurnosnim okruženjima, koja će zadovoljiti potrebe sigurnosno-obrambenih sustava širom svijeta jer će omogućiti razvoj besposadnih sustava koji zadovoljavaju najviše tehničke i operativne standarde. Kroz ovu suradnju, DOK-ING će dodatno unaprijediti svoje tehnološke kapacitete i proširiti prisutnost na globalnom tržištu“, komentirao je Gordan Pešić, predsjednik Uprave DOK‑ING Sigurnost i obrana dodavši da nabava prve platforme u korejsku vojnu infrastrukturu potvrđuje vrijednost naprednih DOK-ING-ovih rješenja.

Ovo nije prvo partnerstvo DOK-ING-a s globalnim tvrtkama.

U listopadu 2024. DOK-ING i njemački obrambeni koncern Rheinmetall potpisali su memorandum o osnivanju zajedničke tvrtke za razvoj besposadnih borbenih i neborbenih sustava. Projekti se temelje na višenamjenskoj Komodo platformi, a Rheinmetall doprinosi misijskim modulima za naoružanje, izviđanje, logistiku i upravljanje borbenim sustavima.

S hrvatskom tvrtkom Orqa DOK‑ING razvija tehnologije manned-unmanned teaming (MUM-T) za dvojne namjene, integrirajući besposadne kopnene sustave DOK‑ING-a s besposadnim zračnim sustavima Orqa, čime se povećava operativna učinkovitost i sigurnost u različitim misijama.

Inicijative potvrđuju strateški pristup DOK‑ING-a u razvoju i širenju svojih tehnologija na globalna tržišta, kroz suradnju s vodećim međunarodnim partnerima i lokalnim akterima.