­Domaće obrambene tvrtke održale sastanke s renomiranom francuskom grupom Thales

Sigurnosna i geopolitička slika Europe brzo se mijenja, a obrambena industrija postala je jedan od temelja europske otpornosti i strateške autonomije. To potvrđuje važnost snažne industrijske suradnje. Hrvatska gospodarska komora, kroz treći ovogodišnji industrijski dan obrambene industrije, pomaže hrvatskim tvrtkama da maksimalno iskoriste prilike za suradnju te rast i razvoj. Tako se danas 36 domaćih tvrtki susrelo s renomiranom francuskom grupom Thales, globalnim liderom u naprednim tehnologijama u područjima obrane, zrakoplovstva te u digitalnom i kibernetičkom sektoru. Godišnje ulažu više od četiri milijarde eura u istraživanje i razvoj te zapošljavaju više od 83 tisuće djelatnika u 68 zemalja.

“Europska unija nikada nije više ulaganja usmjerila u sigurnost i obranu nego danas. Hrvatska industrija može i mora biti dio tih procesa, a Hrvatska gospodarska komora tu im je potpora. Danas će hrvatske tvrtke imati priliku predstaviti svoje tehnologije i kapacitete te se uključiti u globalne dobavne lance Thales grupe. To je smjer kojim želimo ići – od domaće suradnje prema međunarodnim partnerstvima, od ideje prema izvozu i razvoju”, poručio je potpredsjednik HGK za trgovinu i internacionalizaciju Igor Pokaz.

HGK je nedavno s Ministarstvom obrane započela projekt mapiranja obrambene industrije, na koji se do sada odazvalo više od 150 tvrtki. Šest od deset tvrtki ima vlastiti istraživačko-razvojni odjel, gotovo sedam od deset surađuje s akademskim i znanstvenim institucijama, a više od 70 posto ima vlastitu proizvodnju. Čak 85 posto izvozi u zemlje Europske unije i NATO-a. Glavni dobavljači dolaze iz Hrvatske i Europske unije.

Kada pogledamo tehnologije koje koriste, više od polovice tvrtki primjenjuje automatizaciju, robotiku i elektroničke sustave, trećina već koristi umjetnu inteligenciju, računalni vid i senzorske tehnologije. Sve to govori o zrelosti, otpornosti i sposobnosti naše industrije da odgovori na suvremene izazove.

Da možemo iskoristiti prilike na razini Europske unije, potvrđuju i iz tvrtke Amphinicy Technologies, koja pruža inovativna softverska rješenja za svjetsku satelitsku industriju, kao i iz Končar Digitala.

“Sudjelovanje u projektima Europskog fonda za obranu (EDF) predstavlja važnu priliku za jačanje suradnje s vodećim europskim partnerima u području satelitskih komunikacija, kao i za daljnji razvoj i međunarodnu primjenu naših proizvoda i usluga. Dokazujemo da hrvatske tvrtke mogu ravnopravno doprinositi europskim obrambenim sposobnostima i radujemo se novim prilikama za širenje suradnje”, rekao je Hrvoje Bašić, voditelj razvoja u tvrtki Amphinicy Technologies.

“Kao proizvođač ključne opreme za kritičnu infrastrukturu, KONČAR izravno sudjeluje u razvoju sustava dvojne namjene. Naša složena rješenja – od transformatorskih stanica do postrojenja za proizvodnju električne energije – čine temelj civilne i vojne infrastrukture. U današnjem sigurnosno izazovnom okruženju, zaštita takvih sustava nadilazi tradicionalne okvire i uključuje kibernetičku sigurnost, anti-dronske sustave te primjenu napredne analitike. Upravo ta analitika omogućuje održivost i otpornost sustava u neizvjesnom geopolitičkom kontekstu”, naglasio je Stjepan Sučić, direktor KONČAR – Digitala.

Potporu događanju i jačanju suradnje između hrvatskog i francuskog gospodarstva dao je i veleposlanik Francuske u Hrvatskoj Nj. E. Fabien Fieschi, a nakon okruglog stola u kojem su sudjelovali i predstavnici hrvatske obrambene industrije održani su pojedinačni B2B sastanci.