Domaći logistički startup 2Forge Innovation jača menadžment dolaskom Davora Justamenta iz Hrvatske pošte

2Forge Innovation, hrvatska logističko-tehnološka tvrtka koja kroz projekte 3PL.hr i warehouse.hr razvija fulfillment i skladišna rješenja za eCommerce, retail i B2B tržište, dodatno jača svoj menadžment dolaskom Davora Justamenta, stručnjaka za logističke procese, operativne sustave i tehnološka rješenja u logistici.

3PL.hr pruža usluge skladištenja, obrade narudžbi, pakiranja, distribucije i B2B logistike za tvrtke koje dio ili cjelokupne logističke procese žele prepustiti vanjskom partneru. Projekt je posebno usmjeren na eCommerce, retail i poslovne korisnike kojima su potrebni pouzdani operativni procesi, integracije s prodajnim kanalima i skalabilna logistička podrška.

Warehouse.hr pak razvija rješenja za upravljanje i učinkovitije korištenje skladišnih kapaciteta, s ciljem povezivanja potreba tvrtki za skladišnim prostorom s dostupnom skladišnom infrastrukturom. Projekt je namijenjen poslovnim korisnicima kojima je potrebna fleksibilna, pouzdana i tehnološki podržana skladišna infrastruktura.

Dolaskom Davora Justamenta, 2Forge Innovation dodatno jača menadžerski i operativni kapacitet u fazi daljnjeg razvoja poslovanja, optimizacije procesa i širenja usluga. Justament u tvrtku dolazi s menadžerske pozicije iz Hrvatske pošte gdje je više od sedam godina bio ključan čovjek za razvoj logističkih i tehnoloških projekata. Tijekom karijere sudjelovao je u upravljanju logističkim procesima, razvoju operativnih sustava, međunarodnim suradnjama, razvoju paketomatskih rješenja te implementaciji novih tehnologija u logistici.

Davor Justament

“Davorov dolazak važan je korak u daljnjem razvoju 2Forge Innovationa. U fazi smo u kojoj želimo dodatno ojačati interne procese, operativnu učinkovitost i tehnološku povezanost naših logističkih rješenja. Davor donosi iskustvo rada u velikom sustavu, razumijevanje kompleksnih logističkih procesa i znanje koje će nam pomoći da još kvalitetnije skaliramo usluge za naše korisnike“, izjavio je Matija Fontana, osnivač i direktor 2Forge Innovationa.

2Forge Innovation trenutno posluje kroz skladišne lokacije u Zagrebu i Zaprešiću te pruža logističku podršku za više od 70 poslovnih korisnika. Tvrtka kroz projekte 3PL.hr i warehouse.hr razvija usluge skladištenja, fulfillmenta, distribucije, B2B logistike, WMS procesa i integracija za tvrtke koje žele brže, preciznije i učinkovitije upravljati robom.

Dolazak Davora Justamenta usmjeren je na daljnji razvoj internih procesa, optimizaciju skladišnih operacija, implementaciju naprednijih logističkih standarda te pripremu tvrtke za širenje kapaciteta i razvoj novih usluga.

“Domaće tržište traži brža, pametnija i fleksibilnija rješenja, a upravo tu vidim velik prostor za stvaranje nove vrijednosti. Veseli me pridružiti se timu koji ima ambiciju, brzinu i otvorenost graditi rješenja koja odgovaraju stvarnim potrebama korisnika“, izjavio je Davor Justament.

Za 2Forge Innovation, ovo je još jedan korak prema daljnjem jačanju operativne učinkovitosti, tehnološke integracije i pozicioniranju tvrtke kao jednog od domaćih logističko-tehnoloških igrača u regiji.