Donacija PBZ grupe Centru za pružanje usluga u zajednici Međimurje

PBZ grupa, dio Intesa Sanpaolo Grupe, u sklopu svog humanitarnog projekta “Činim dobro svaki dan“ i Visa kartice sa srcem donirala je 49.700,00 eura Centru za pružanje usluga u zajednici Međimurje.

To je 99. donacija PBZ grupe u sklopu ovog projekta, a donirana sredstva Centar je iskoristio za kupnju električnog vozila, koje će poboljšati sigurnost djece i podržati ekološku održivost.

Povodom uručenja donacije Centru za pružanje usluga u zajednici Međimurje Dinko Lucić, predsjednik Uprave Privredne banke Zagreb, je izjavio:

“U PBZ grupi snažno smo posvećeni društveno odgovornom poslovanju, koje je sastavni dio našeg svakodnevnog djelovanja i podrške zajednici. Tu predanost već dugi niz godina potvrđujemo i kroz projekt “Činim dobro svaki dan” i Visa karticu sa srcem, u sklopu kojeg za svaku transakciju doniramo 10 centi projektima za pomoć djeci i mladima – bez ikakvog troška za korisnike kartice.

Do sada smo na taj način donirali više od 5 milijuna eura te realizirali ukupno 99 donacija bolnicama i dječjim domovima diljem Hrvatske. U suradnji s Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike pokrenuli smo i novi projekt “Pomažemo djeci, pomažemo Zemlji“, koji uključuje i ESG komponentu zaštite okoliša. U sklopu tog projekta Centru Međimurje donirali smo ovo novo električno vozilo koje omogućuje siguran prijevoz korisnika, veću dostupnost usluga u zajednici te istovremeno doprinosi očuvanju okoliša. Ponosno idemo dalje prema 100. donaciji.“

Centar za pružanje usluga u zajednici Međimurje je ustanova socijalne skrbi osnovana 2023. godine s ciljem razvoja i pružanja socijalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi te obiteljima kojima je zbog određenih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili drugi oblici podrške. Kroz pružanje socijalne usluge poludnevnog boravka, organiziranog stanovanja i psihosocijalne podrške, Centar brine o gotovo 150 korisnika s područja Međimurske županije.

“Centar Međimurje je od samog početka svog djelovanja usmjeren na osiguravanje što veće dostupnosti svojih usluga korisnicima pa tako već sad djelujemo na šest lokacija, dok uslugu psihosocijalne podrške pružamo u domovima obitelji diljem županije. Osim stručnjaka, za to su nam potrebna i vozila te nam je stoga nabava ovog električnog vozila od neizmjernog značaja. Od srca zahvaljujemo PBZ grupi što nam je kroz ovu donaciju dala dodatni vjetar u leđa za daljnji razvoj naših usluga i njihove veće dostupnosti korisnicima; zahvaljujući tome, mi možemo činiti još više dobrog svaki dan“, istaknula je Andrea Krznar, ravnateljica Centra za pružanje usluga u zajednici Međimurje.