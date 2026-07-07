Država priprema nabavu 25 tona topljenog sira

Ravnateljstvo za robne zalihe priprema nabavu 25 tona topljenog sira, odnosno najmanje 166 tisuća pakiranja.

Ravnateljstvo za robne zalihe najavilo je u Prethodnim savjetovanjima Narodnih novina natječaj za nabavu topljenog sira procijenjene vrijednosti 240.000 eura plus PDV.

Riječ je o količini od 25 tona, u pojedinačnim pakiranjima od najviše 150 grama. Drugim riječima, naručit će se više od 166 tisuća pakiranja sira. Prema procijenjenoj vrijednosti, to je najviše 1,44 eura plus PDV, odnosno 1,80 eura po pakiranju.

Favoriti Zdenka i Dukat?

Prema tehničkoj specifikaciji, on mora sadržavati između 25 i 45 posto mliječne masti u suhoj tvari.

Na natječaj se mogu javiti hrvatske i inozemne tvrtke, a primjeri ranijih natječaja za konzerviranu ribu i mesne konzerve pokazuju kako je vjerojatno da će posao dobiti neka velika hrvatska tvrtka.

Najpoznatiji proizvođač topljenog sira u Hrvatskoj je Zdenka koj je jedan od pionira topljenog sira u ovom dijelu Europe. Njihovo okruglo pakiranje koje odgovara ovom natječaju teži 140 grama i ima najmanje 35 posto mliječne masti.

Druga poznata hrvatska tvrtka koja u svojoj ponudi ima topljeni sir je Dukat, čija Sirela ga nudi pod brendom President. On u ponudi ima više pakiranja od 140 grama, a jedno od njih je primjerice Picok Classic koji ima 35 posto miliječne masti te se također uklapa u ovaj natječaj. Obje tvrtke u svojoj ponudi imaju i topljene sireve u listićima.

Ključni kriterij za izbor proizvođača je cijena s utjecajem od 80 posto, a sporedni rok isporuke od 20 posto. On mora biti između 5 i 30 dana, a najmanji broj donosi najviše bodova. Zainteresirana tvrtka od 2023. do 2026. godine mora imati i najmanje 200.000 eura isporuka iste ili slične robe.