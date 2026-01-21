Država prodaje Vilu Svežanj u Kostreni

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine provodi javni poziv za sudjelovanje na javnom nadmetanju putem usmene javne dražbe za kupnju Vile Svežanj u Kostreni, koja je u državnom vlasništvu, po početnoj cijeni od gotovo 3,8 milijuna eura.

Vila Svežanj prodaje se zajedno s pokretninama koje se u njoj nalaze, ukupna površina nekretnine i pripadajućih objekata je 14.219 četvornih metara, a rok za podnošenje prijava je 19. ožujka.

Iz Ministarstva ističu da je Vila Svežanj reprezentativan objekt, koji je nekada služio kao ekskluzivni klub za više časnike bivše Jugolinije, a sastoji se od glavne zgrade i pripadajućih sportskih terena.

Vlasnici: Hrvatska i CERP

Nekretnina ima izvrsnu prometnu povezanost, nalazi se 10 kilometara od Rijeke te 20 kilometara od Zračne luke Rijeka, unutar granica izgrađenog građevinskog područja, oznake R1 – sportsko-rekreacijska namjena.

Za dva objekta unutar obuhvata ishođeni su energetski certifikati, a oba objekta svrstana su u energetski razred D.



Republika Hrvatska vlasnik je 37/100 dijelova, dok je preostalih 63/100 dijelova u vlasništvu Centra za restrukturiranje i prodaju (CERP).

Prema važećem prostornom planu, nije dopuštena izgradnja novih objekata, već isključivo rekonstrukcija postojećih.



Početna cijena je 3.762.517,09 eura, dražbeni korak iznosi 75.250 eura, a jamčevina je 188.125,85 eura.



Prijave se podnose Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine najkasnije do 19. ožujka, javna dražba održat će se 26. ožujka u Ministarstvu, a razgledavanje nekretnine bit će moguće 4. ožujka.