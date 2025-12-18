Država za 2024. isplatila 15,5 milijuna eura poticaja za dobrovoljnu mirovinsku štednju

Ministarstvo financija isplatilo je na račune 29 dobrovoljnih mirovinskih fondova ukupno 15,5 milijuna eura državnih poticajnih sredstava za gotovo 250 tisuća članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, a na temelju njihovih uplaćenih mirovinskih doprinosa u prošloj godini.

“Ministarstvo financija isplatilo je 16. prosinca 2025. godine iz državnog proračuna Republike Hrvatske na račune 29 dobrovoljnih mirovinskih fondova ukupno 15.528.913,86 eura državnih poticajnih sredstava za 249.447 članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, temeljem uplaćenih mirovinskih doprinosa članova u 2024. godini”, istaknuto je u objavi na internetskoj stranici Ministarstva.

Napominje se i da su mirovinska društva koja upravljaju dobrovoljnim mirovinskim fondovima dužna primljeni iznos državnih poticajnih sredstava upisati na osobne račune članova fonda u roku osam radnih dana od primitka iznosa.

Kako navode iz Ministarstva, dobrovoljna mirovinska štednja putem članstva u dobrovoljnom mirovinskom fondu (tzv. treći mirovinski stup) je dugoročni oblik osobne mirovinske štednje koji omogućuje samostalno preuzimanje odgovornosti za ukupna vlastita mirovinska primanja.

Ulaganjem u dobrovoljnu mirovinsku štednju, pri čemu član fonda samostalno određuje visinu i dinamiku uplate novčanih sredstava, ostvaruje se pravo na dodatnu mirovinu iz trećeg stupa mirovinskog osiguranja.

Poticaji 15 posto od ukupno uplaćenog doprinosa, no najviše do uloga od 663,61 eura

Dobrovoljna mirovinska štednja predstavlja individualnu kapitaliziranu štednju, što znači da mirovinsko društvo koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondom uplaćene mirovinske doprinose članova ulaže u svrhu ostvarivanja prinosa i povećanja vrijednosti imovine fonda, kako bi se svakom članu fonda omogućila isplata što veće mirovine u budućnosti.

Država potiče ulaganje u dobrovoljnu mirovinsku štednju isplaćujući članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova poticajna sredstva iz državnog proračuna, koja iznose 15 posto od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uloga od 663,61 eura po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

To znači da maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koji član fonda može ostvariti u jednoj godini, uz pretpostavljeni ulog od 663,61 eura, iznosi 99,54 eura.

Osoba može istodobno biti član jednog ili više dobrovoljnih mirovinskih fondova, no državna poticajna sredstava odobravaju joj se za članstvo, odnosno uplate izvršene samo u jednom dobrovoljnom mirovinskom fondu, pojašnjava Ministarstvo financija.