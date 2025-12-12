Državna poticajna sredstva za stambenu štednju 2,8 posto

Vlada je u petak donijela odluku o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini, prema kojoj taj je taj iznos 2,8 posto od iznosa raspoložive stambene štednje uplaćene u 2026. godini, a najviše do iznosa od 663,61 eura.

To znači da svaki stambeni štediša može na maksimalno raspoloživu stambenu štednju u iznosu 663,61 eura u 2026. godini ostvariti 18,58 eura državnih poticajnih sredstava.

Državna poticajna sredstva tijekom jedne kalendarske godine odobravaju se stambenom štediši samo u jednoj stambenoj štedionici.

Iznos državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2026. godini isplatit će se stambenim štedišama iz državnog proračuna za 2027. godinu.

Raspoloživa stambena štednja je iznos stambene štednje koju je stambeni štediša uplatio tijekom godine nakon umanjenja za iznose naknada koju naplaćuje stambena štedionica.

U Republici Hrvatskoj trenutno posluje samo jedna stambena štedionica: Solvera stambena štedionica, koja je u vlasništvu Slatinske banke (bivša Wüstenrot stambena štedionica d.d.). Ostale četiri stambene štedionice (Prva stambena štedionica, HPB stambena štedionica, Raiffeisen stambena štedionica i PBZ stambena štedionica) prestale su s radom i pripojene su svojim osnivačima koji su postali njihovi pravni sljednici.

Pravni sljednici preuzeli su zatečene ugovore o stambenoj štednji na dan prestanka rada stambene štedionice te zadržavaju sva stečena prava do isteka ugovorenog razdoblja štednje. Novi ugovori o stambenoj štednji ne mogu se sklapati.

Državna poticajna sredstva isplaćuju se samo do isteka preuzetih ugovora o stambenoj štednji. To znači da će posljednja isplata državnih poticajnih sredstava pravnim sljednicima bivših stambenih štedionica biti u 2028. godini za uplate štediša izvršene u 2027. godini.