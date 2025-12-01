Državne nekretnine nude desetogodišnji zakup 25 poslovnih prostora diljem države

Državne nekretnine objavile su javni poziv za desetogodišnji zakup poslovnih prostora u vlasništvu RH, a na posljednji ovogodišnji natječaj uvršteno je 25 poslovnih prostora i garaža u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Vukovaru, Opatiji i na Cresu.

U nultoj i prvoj zoni Zagreba u zakup se daju dva poslovna prostora u Ilici. Prostor nulte zone nalazi se na 1. katu ulične zgrade u Ilice 35, površine je oko 58 kvadrata, a početna mu je mjesečna zakupnina 519 eura.

Prostor prve zone na lokaciji je Ilica 73, nasuprot Britanskog trga. Prostor ima 88 kvadrata, a sastoji se od uličnog prostora i galerije i početna mu je zakupnina 1.416 eura. U drugoj zoni zakupa ponuđeno je pet poslovnih prostora površine od 10-ak do 40-ak četvornih metara, a iz treće zone izdvaja se prostor od 60 kvadrata na Trešnjevci, u Ozaljskoj 49, s početnom zakupninom od 416 eura. Ukupno je u Zagrebu oglašeno 10 poslovnih prostora i pet garaža koje se mogu zakupiti na Ravnicama.

Uz poslovni prostor od 100-tinjak kvadrata koji traži zakupnika na splitskoj rivi s početnom zakupninom od 5.237 eura, lokacijom se posebno ističu još dva prostora u Zagrebu i Osijeku. Poslovni prostor u Vlaškoj 126 površine 48,44 četvorna metra usmjerenjem pripada Kvaternikom trgu i daje se u zakup s početnom mjesečnom zakupninom od 414 eura. Na Trgu Ante Starčevića 3, uz osječku Konkatedralu sv. Petra i Pavla, slobodna su za zakup 44,40 kvadrata prostora s početnom mjesečnom zakupninom od 414 eura.

Na riječkom tržištu u zakup se daje pet poslovnih prostora – površine od svega 11 četvornih metara na riječkoj tržnici Brajda 4A pa do 230 četvornih metara za zakup u Trpimirovoj 3B. Ostali riječki prostori za zakup su u Krešimirovoj 6A, Milana Smokvine Tvrdog 4A i Tizianovoj 36 površine su između 40 i 50 kvadrata.

U Opatiji u zakup se daje poslovni prostor od 45 kvadrata s početnom zakupninom od 355 eura, a u Stivanu na Cresu za zakup je slobodan prostor od oko 80 kvadrata s početnom zakupninom od 397 eura.

Pregledi svih prostora s natječaja započet će od 8. prosinca 2025., a završit će 12. prosinca 2025. u Vukovaru obilaskom prostranog prostora koji se daje u zakup u ulici Vladimira Nazora 1.

Prostori se daju u zakup u viđenom stanju na vrijeme od 10 godina uz oslobađanje od plaćanja zakupnine prvih mjesec dana od solemnizacije ugovora.

Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe, udruge i fizičke osobe s registriranim obrtom ili samostalnom profesionalnom djelatnošću, a za garaže i fizičke osobe. Ponude se dostavljaju osobno ili poštom na adresu Državne nekretnine d.o.o., Frana Vrbanića 50, Zagreb do 7. siječnja 2026. do 12 sati.