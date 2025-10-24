Dubrovnik ostvario četiri milijuna noćenja dva dana ranije nego lani

Dubrovnik je ostvario četiri milijuna noćenja 16. listopada što je dva dana ranije nego prošle godine, izvijestila je u petak Turistička zajednica grada Dubrovnika oslanjajući se na podatke eVisitora.

Od početka godine do sredine listopada ostvareno je jedan posto noćenja više nego u istom razdoblju lani, dok je broj dolazaka na razini istog razdoblje prošle godine.

Najbrojniji gosti Dubrovnika su iz Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a, Francuske, Njemačke, Hrvatske, Poljske, Španjolske, Irske, Australije i Italije.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuo je u objavi na društvenim mrežama kako ostvareni rezultati još jednom potvrđuju da Dubrovnik uspješno gradi turistički uspjeh na održivim temeljima promišljenim upravljanjem destinacijom, ravnomjernim razvojem tijekom cijele godine i podizanjem kvalitete ponude.

“Zahvaljujem svim našim sugrađanima, turističkim djelatnicima i partnerima koji zajedničkim naporima čine Dubrovnik prepoznatljivim primjerom održivog i uspješnog turizma”, poručio je Franković.