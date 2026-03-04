Đuro Đaković Specijalna vozila ugovorila posao vrijedan 13,5 milijuna eura

Đuro Đaković Specijalna vozila, tvrtka iz sastava Đuro Đaković Grupe, ugovorila je posao sa češkim kupcem u vrijednosti od 13,5 milijuna eura, izvijestila su Specijalna vozila u srijedu.

Kako se navodi u objavi na Zagrebačkoj burzi, Đuro Đaković Specijalna vozila s češkim kupcem ugovorila su proizvodnju i isporuku teretnih vagona Eamnos 49 m3 u vrijednosti od 13,5 milijuna eura.

Isporuka vagona planirana je tijekom prva dva kvartala 2027. godine.

Tvrtka Đuro Đaković Specijalna vozila bavi se proizvodnjom vagona za posebne namjene, održavanjem oklopnih vozila i strojeva za humanitarno razminiranje.