Dvije poduzetnice koje razvijaju zdravu hranu dobile priliku za veliki iskorak u poslovanju

Osnivačice brendova Morning Lab i Hrskam među deset su odabranih sudionika programa “Pokreni nešto svoje”, koji već deset godina pomaže mikro i malim poduzetnicima kroz financijsku i mentorsku podršku.

Mikro i mali poduzetnici jedan su od najvažnijih oslonaca hrvatskog gospodarstva, ali upravo se oni najčešće suočavaju s najvećim preprekama u pristupu kapitalu, stručnom znanju i poslovnim kontaktima potrebnima za rast.. Kako bi im omogućili upravo takvu vrstu podrške, Philip Morris Zagreb i ACT Grupa prije deset godina pokrenuli su “Pokreni nešto svoje”, danas jednu od najprepoznatljivijih domaćih inicijativa za razvoj poduzetništva s društvenim učinkom.

U jubilarnom izdanju programa bespovratna sredstva i šestomjesečno mentorstvo dobilo je deset poduzetnika od gotovo 300 prijavljenih. Premda je financijska potpora važan dio projekta, sudionici često ističu da su upravo stručni mentori, poslovna znanja i nova mreža kontakata ono što njihovim tvrtkama dugoročno donosi najveću vrijednost.

Nova generacija programa “Pokreni nešto svoje” s predstavnicima PMZ-a, ACT Grupe, HUP-a i EFZG-a. foto: Mario Pavlović

Među ovogodišnjim sudionicima su Tijana Bogdanović, osnivačica brenda Morning Lab, i Ana Matekalo, vlasnica tvrtke Hrskam. Njihove priče pokazuju kako se iza naizgled jednostavnih proizvoda kriju izazovi s kojima se susreće gotovo svaki poduzetnik u fazi rasta.

Od domaće granole do ozbiljnog poslovanja

Tijana Bogdanović nije krenula u poduzetništvo s razrađenim poslovnim planom. Ideja je nastala iz sasvim osobne potrebe – željela je svojoj obitelji ponuditi zdraviju alternativu industrijskim žitaricama za doručak. Tako je počela peći vlastite granole, a danas kroz brend Morning Lab proizvodi granole s manje šećera, bez nepotrebne industrijske obrade i od domaćih sastojaka.

Pravi izazovi, kaže, pojavili su se tek kada je posao počeo ubrzano rasti.

“Trenutni izazov s kojim se nosim jest kako pomiriti rast koji nam se događa i iskoristiti potencijale koje on nosi s troškovima koji, naizgled, rastu još brže.”

Tijana Bogdanović, osnivačica brenda Morning Lab

Za “Pokreni nešto svoje” znala je gotovo od njegova pokretanja, a prijavila se prvenstveno zbog mogućnosti rada s mentorima.

“Financijska potpora dobro će doći, ali nije bila glavni razlog prijave. Moj background nema veze s poduzetništvom i sve što me zanima moram sama istraživati. Ovdje dobivam priliku učiti od ljudi koji znaju više od mene.”

Ulazak među deset odabranih projekata vidi kao priliku za novu fazu razvoja.

“Želim sebi dati priliku da kroz projekt rastem i učim, a mentorima da na kraju budu ponosni na svoju učenicu.”

Hrskavo voće za tržište koje tek treba upoznati proizvod

Sličan motiv za prijavu imala je i Ana Matekalo, osnivačica tvrtke Hrskam, koja proizvodi liofilizirano voće.

Ideja je nastala kao odgovor na sve veću potražnju za zdravim međuobrocima koji ne sadrže dodani šećer ni konzervanse, a pritom su praktični za svakodnevnu konzumaciju. Za razliku od klasično sušenog voća, Hrskamovi proizvodi nastaju postupkom liofilizacije, tehnologijom koja čuva okus i nutritivnu vrijednost svježeg voća.

Upravo ta tehnologija, međutim, donosi i specifične poslovne izazove.

“Liofilizirano voće je premium proizvod i tržište još uvijek treba educirati o razlici između našeg proizvoda i klasično dehidriranog voća koje je često tretirano šećernim sirupima ili konzervansima.”

Ana Matekalo, osnivačica tvrtke Hrskam

Osim edukacije kupaca, pred tvrtkom je i izazov širenja proizvodnje.

“Kako optimizirati nabavu, skladištenje i proizvodnju kada potražnja počne naglo rasti? Upravo zato očekujemo da će nam mentorstvo pomoći da te izazove riješimo mnogo brže nego što bismo mogli sami.”

Za Matekalo ulazak među deset odabranih projekata predstavlja potvrdu da je Hrskam na dobrom putu.

“Ne očekujemo samo financijsku potporu, nego da iz programa izađemo kao zrelija i snažnija tvrtka spremna za velika tržišta.”

Gotovo milijun eura uloženih u razvoj poduzetništva

Uključujući ovogodišnje sudionike programa, program je dosad obuhvatio 78 poduzetnika, a u njegov razvoj uloženo je gotovo milijun eura. Prema analizi ACT Grupe, svaki euro uložen tijekom 2025. godine generirao je 4,86 eura društvene vrijednosti, dok je ukupni društveni učinak programa u deset godina premašio 3,9 milijuna eura.

U ovogodišnjem ciklusu osiguran je ukupni fond od oko 90.000 eura, koji se raspodjeljuje na bespovratna sredstva za deset odabranih poduzetnika te šestomjesečni mentorski i edukacijski program koji poduzetnicima pomaže u razvoju poslovanja, jačanju tržišne pozicije i mjerenju društvenog učinka njihovih projekata.

Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Philip Morris Zagreb i koordinatorica programa Pokreni nešto svoje

Kako ističe Dijana Najjar Raškaj, rukovoditeljica komunikacija tvrtke Philip Morris Zagreb i koordinatorica programa, cilj od početka nije bio samo financijski pomoći poduzetnicima.

“Od početka nam je bilo važno da podrška ne bude samo financijska, nego i mentorska, razvojna i vidljiva te da poduzetnicima otvorimo prostor za povezivanje, razmjenu iskustava i pristup znanjima koja im mogu pomoći u rastu.”

Dodaje kako je tijekom deset godina inicijativa prerasla okvire klasičnog natječaja.

“U program smo dosad uložili gotovo milijun eura, ali njegovu vrijednost ne gledamo samo kroz financijski iznos. Najvažnije nam je što je Pokreni nešto svoje s vremenom izrastao u prepoznatljiv i ozbiljan oblik podrške mikropoduzetnicima koji žele rasti odgovorno i dugoročno.”

Program je ove godine dodatno osnažen partnerstvom s Hrvatskom udrugom poslodavaca i Ekonomskim fakultetom u Zagrebu, čime sudionici uz financijsku potporu dobivaju pristup poslovnom iskustvu, akademskom znanju i široj mreži kontakata.

Ana Brigović, voditeljica podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja u ACT Grupi i koordinatorica Pokreni nešto svoje

Prema riječima Ane Brigović, voditeljice podrške poduzetnicima i poslovnog razvoja ACT Grupe, upravo je individualni pristup ono što ovaj program razlikuje od većine sličnih inicijativa.

“Danas je Pokreni nešto svoje prepoznat kao akcelerator koji mikropoduzetnicima pruža dubinsku podršku u razvoju poslovanja i povećanju njihova pozitivnog utjecaja na društvo i okoliš. Naša podrška nadilazi klasično mentorstvo – tim ACT Grupe postaje privremeni član poduzeća i zajedno s poduzetnicima planira njihov daljnji razvoj.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Philipom Morrisom Zagreb po najvišim profesionalnim standardima.