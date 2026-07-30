DZS: Potrošnja u lipnju ponovno usporila rast

Potrošnja u domaćoj maloprodaji u lipnju je na godišnjoj razini uvećana za 0,4 posto, čime je porasla 39. mjesec zaredom, no taj rast je ponovno usporio, već treći mjesec zaredom, pokazuju najnoviji podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS).

DZS je objavio u četvrtak izvješće o prometu u trgovini na malo, koje pokazuje da je u lipnju, prema kalendarski prilagođenim podacima, potrošnja realno porasla 1,5 posto u odnosu na prethodni mjesec, dok je u odnosu na lipanj prošle godine veća za 0,4 posto. Tako je potrošnja u maloprodaji porasla već 39. mjesec zaredom na godišnjoj razini, iako je tempo rasta nastavio usporavati, nakon u ožujku zabilježenog rasta prometa od 3,3 posto, u travnju od dva posto i u svibnju od 0,5 posto.

Pritom je na godišnjoj razini promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 2,9 posto, a promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) za 1,5 posto, dok je promet na malo motornim gorivima i mazivima pao za 12,9 posto.

Na mjesečnoj razini, pak, promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima porastao za 2,5 posto, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) porastao 2,9 posto, a promet na malo motornim gorivima i mazivima za 3,3 posto.

Usporavanje rasta potrošnje moglo bi utjecati na BDP

U prvih šest mjeseci 2026. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je porastao za 1,9 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kako je potrošnja najveća sastavnica bruto domaćeg proizvoda (BDP), usporavanje rasta prometa u trgovini na malo treći mjesec zaredom moglo bi ukazivati na daljnje usporavanje rasta domaćeg gospodarstva i u drugom tromjesečju ove godine.

U prvom tromjesečju ove godine bruto domaći proizvod (BDP) porastao je 21. kvartal zaredom, za 2,2 posto, što je znatno sporije nego u prethodnom kvartalu, kada je rast iznosio 3,6 posto na godišnjoj razini.

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