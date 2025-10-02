Energetski forum HGK: Nije problem u zakonima, nego u njihovoj provedbi

Energetski sektor u Hrvatskoj suočava se s različitim izazovima, ali zajednički nazivnik svih izazova energetike jest provedba zakona, zaključak je tvrtki članica energetskih udruženja Hrvatske gospodarske komore (HGK).

Energetski forum HGK okuplja sva udruženja, grupacije i radne skupine energetike, od toplinarstva, plina i nafte, preko obnovljivih izvora i biomase, do elektromobilnosti, geoterme, solara i vjetra.

“Energetski sektor u Hrvatskoj suočava se s različitim izazovima, ali zajednički nazivnik svih izazova energetike jest provedba. Zakoni i ciljevi postoje, no najveći raskorak vidi se u njihovoj primjeni u praksi. Tvrtkama je ključno pravovremeno uključivanje u razvoj regulative te kontinuiran dijalog s državnim institucijama”, istaknuto je.

Direktorica Sektora za industriju i održivi razvoj HGK Marija Šćulac je kazala kako HGK okuplja sve tvrtke u energetskom sektoru i logična je platforma za djelovanje, a forum će djelovati kao most koji povezuje potrebe energetskog sektora s regulatornim i strateškim okvirima države.

“Cilj je otvoriti prostor za konstruktivan razgovor, razmjenu stručnih mišljenja i pravovremeno prepoznavanje ključnih izazova s kojima se suočavaju tvrtke. Želimo potaknuti usklađivanje javnih politika s praksom na terenu te osigurati stabilnije i predvidljivije okruženje za razvoj energetike u Hrvatskoj”, poručila je Šćulac.

Nužna značajna ulaganja u mrežnu infrastrukturu

Na sastanku je izneseno kako energetska tranzicija u Hrvatskoj zahtijeva značajna ulaganja u mrežnu infrastrukturu koja omogućava priključenje proizvođača i korisnika. Modernizacija je proces koji traži vrijeme pa će se priključenje novih kapaciteta rješavati operativnim ograničenjima proizvođačima do dovršetka infrastrukturnih ulaganja.

Rečeno je i kako je prošlo više od 950 dana otkada je Hrvatska energetska regulatorna agencija (Hera) trebala donijeti odluku o jediničnoj naknadi za priključenje energetskih proizvodnih kapaciteta, što je ključan problem za cijeli energetski sektor. Jediničnu naknadu trebalo bi donijeti čim prije, a postavlja se i opravdano pitanje važenje energetskih odobrenja čije važenje bi trebalo produžiti.

Predsjednik Udruženja obnovljivih izvora energije HGK Ivo Čović je govorio o ciljevima povećanja samodostatnosti u proizvodnji energije te povećanju sigurnosti opskrbe.

“Umjesto smanjenja ovisnosti o uvozu energije i energenata, imamo povećanje. Umjesto značajnog povećanja kapaciteta za proizvodnju i pohranu električne energije iz obnovljivih izvora, imamo neučinkoviti i nepotpuni zakonodavni okvir koji već desetak godina praktično onemogućuje izgradnju novih kapaciteta s izuzetkom krovnih sunčanih elektrana. Teško je razumjeti zašto se mjesecima i godinama odluke ne donose i usporava toliko potrebna i korisna energetska tranzicija,“ rekao je.

Predsjednik Udruženja opskrbljivača i distributera plinom HGK Srećko Ezgeta je kazao kako se sektor suočava s izazovima energetske tranzicije i postupnim smanjenjem potrošnje fosilnih goriva. “Dok god postoji i zadnji potrošač priključen na mrežu, potrebno je osigurati održivo funkcioniranje distribucijskih sustava i njihovu sigurnost. Za to je nužan stabilan regulatorni okvir koji će omogućiti isplativost ulaganja, ali i uravnoteženo tržište opskrbe kako bi se zaštitili krajnji korisnici i očuvala pouzdana opskrba kućanstava”, istaknuo je Ezgeta.

Energetski forum HGK pozdravio je osnivanje Nacionalnog vijeća za energetiku i svoju ulogu vidi kao partnera, tijela koje prenosi iskustva s terena i usuglašava stavove svih grana energetike. Stoga će prvi korak biti dostava zaključaka prvog sastanka Foruma Vijeću, kao doprinos njegovom radu i oblikovanju nacionalne energetske politike.