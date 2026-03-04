ENNA grupa potpisala Memorandum o razumijevanju s Azerbajdžanskom agencijom za obnovljive izvore energije

Azerbajdžanska agencija za obnovljive izvore energije (AREA) potpisala je Memorandum o razumijevanju (MoU) s ENNA grupom, vodećom hrvatskom kompanijom koja posluje u energetskom i logističkom sektoru, čime je uspostavljen okvir suradnje za potencijalni razvoj projekata obnovljivih izvora energije u Azerbajdžanu.

Potpisivanje je održano na marginama 12. Ministarskog sastanka Savjetodavnog odbora za Južni plinski koridor i 4. Ministarskog sastanka Savjetodavnog odbora za zelenu energiju u Bakuu. Svečanosti potpisivanja nazočili su predstavnici Ministarstva energetike Republike Azerbajdžan i Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske.

Sukladno Memorandumu o razumijevanju, AREA i ENNA surađivat će na procjeni prilika u području obnovljivih izvora energije u Azerbajdžanu te na utvrđivanju ključnih uvjeta za ekonomski održiva ulaganja, s naglaskom na projekte obnovljivih izvora energije, osobito solarnih elektrana i vjetroelektrana. Okvir suradnje predviđa uspostavu zajedničkog Upravnog odbora, sastavljenog od predstavnika AREA-e, relevantnih azerbajdžanskih energetskih institucija i ENNA grupe, koji će usmjeravati i nadzirati aktivnosti koje se provode temeljem Memoranduma te donositi odluke zajedničkim dogovorom.

Ovaj Memorandum predstavlja važan korak u međunarodnom širenju energetskog segmenta ENNA grupe i značajnu prekretnicu u jačanju prisutnosti kompanije na inozemnim tržištima. Potpisivanjem Memoranduma ENNA je postala prva hrvatska kompanija i jedna od prvih europskih kompanija koja je osigurala okvir suradnje koji bi, uz daljnje procjene i potrebna odobrenja, mogao rezultirati ulaganjima u projekte obnovljivih izvora energije u Azerbajdžanu.

Azerbajdžan nastavlja stvarati uvjete za razvoj konkurentnog i održivog sektora obnovljivih izvora energije. Sustavno provodimo reforme i uspostavljamo transparentan i investitorima poticajan okvir kako bismo podržali razvoj konkurentnog i održivog sektora obnovljivih izvora energije. Kroz strateška partnerstva i razmjenu znanja nastojimo otključati potencijal obnovljivih izvora energije u zemlji te omogućiti komercijalno održiva, dugoročna ulaganja koja doprinose zelenoj energetskoj tranziciji Azerbajdžana – izjavio je Javid Abdullayev, direktor AREA-e.

Ovaj Memorandum o razumijevanju predstavlja značajan iskorak ENNA grupe na međunarodnim tržištima i potvrđuje našu ambiciju da doprinosimo energetskoj tranziciji kroz dugoročna i kvalitetna partnerstva. Prilike za sudjelovanje u projektima obnovljivih izvora energije u Azerbajdžanu rijetke su i strateški važne. Ponosni smo što smo prepoznati kao vjerodostojan partner te se radujemo suradnji s Ministarstvom energetike na procjeni potencijala održivih i komercijalno utemeljenih projekata – izjavio je Boštjan Napast, predsjednik Uprave ENNA grupe.

Memorandum o razumijevanju utvrđuje okvir za suradnju tijekom početnog razdoblja od 12 mjeseci, usmjeren na zajedničke aktivnosti procjene, razmjenu stručnosti i pripremu uvjeta koji bi mogli podržati buduća ulaganja u obnovljive izvore energije.