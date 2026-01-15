Enterprise Investors prodao Intersport ISI

Fond Polish Enterprise VII (PEF VII), private-equity fond kojim upravlja Enterprise Investors (EI), objavio je prodaju Intersport ISI grupe, vodećeg maloprodajnog lanca sportske opreme, s prodajnom mrežom u Adria regiji i sjedištem u Sloveniji.

Intersport ISI će preuzeti Intersport Austria. Transakcija čeka odobrenje ureda za zaštitu tržišnog natjecanja, dok sama vrijednost transakcije nije javno objavljena.

Intersport ISI jedan je od najvećih maloprodajnih lanaca sportske opreme u regiji te nudi širok asortiman proizvoda, uz snažna partnerstva s globalnim brendovima i ponudu ekskluzivnih Intersport brendova. Intersport ISI, sa snažnim brendom čija je prepoznatljivost viša od 90 posto na ključnim tržištima, se oslanja na potrošačke trendove rasta raspoloživog dohotka, rastuće stope aktivnosti kupaca te stabilan priljev turista na Jadran koji nadmašuju 23 milijuna stalnih stanovnika regije.

Intersport ISI upravlja sa 110 vlastitih trgovina i lancem od 40 pod-franšizera te drži vodeće tržišne pozicije u zemljama bivše Jugoslavije. Poslovanje društva se temelji na učinkovitom omnichannel modelu koji uspješno integrira kupovinu na unaprijeđenoj e-commerce platformi kroz Click & Collect i dostavu na kućnu adresu te dobro razvijenu mrežu modernih trgovina. Intersport ISI vodi iskusan menadžerski tim, a očekuje se da će u 2025. godini ostvariti prihod od gotovo 140 milijuna eura.

Intersport Austria tržišni je lider na domaćem tržištu te na licenciranim tržištima Mađarske, Slovačke i Češke. U posljednjoj poslovnoj godini grupa je ostvarila oko 670 milijuna eura prihoda u Austriji te gotovo 800 milijuna eura uključujući susjedna tržišta. Ova akvizicija unapređuje strategiju Intersport Austrije za širenje u srednjoj i jugoistočnoj Europi, dodajući joj snažne omnichannel kapacitete, dobro razvijenu maloprodajnu mrežu i bazu vjernih kupaca. Time se povećava regionalni doseg i geografska prisutnost Intersporta Austrije uz dodatno jačanje ponude premium usluga.

Enterprise Investors je jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi. Od osnutka 1990. godine, EI je prikupio sredstva za deset fondova. Navedeni fondovi investirali su 2,4 milijarde eura u 161 društvo i izašli iz 142 društva.