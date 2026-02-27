Enterprise Investors ulaže dodatnih 12 milijuna eura u Unity Care, platformu za zdravstvenu skrb u Poljskoj

Enterprise Investors Fund IX dodatno će uložiti u Unity Care, nacionalnu mrežu ambulantne zdravstvene skrbi u Poljskoj. Samo 14 mjeseci nakon osnivanja društva, Enterprise Investors (EI) uložit će dodatnih 12 milijuna eura kako bi podržao sljedeću fazu rasta Unity Carea. Sredstva će biti usmjerena na daljnje akvizicije i nova ulaganja, s ciljem ubrzavanja provedbe ambiciozne strategije širenja.

Od prosinca 2024., Unity Care uložio je gotovo 50 milijuna eura u poljski zdravstveni sektor kako bi konsolidirao i modernizirao ambulantne klinike te razvio nacionalnu mrežu. Od samog početka, cilj Enterprise Investorsa je izgraditi profitabilnu grupaciju usmjerenu na pružanje zdravstvenih usluga izvan najvećih poljskih gradskih područja, pritom ne narušavajući dostupnost ni kvalitetu skrbi. Danas Unity Care obuhvaća gotovo 50 ustanova koje su organizirane u četiri klastera na području šest pokrajina u Poljskoj.

Dodatni kapital omogućit će Unity Careu nastavak širenja i integraciju preuzetih društava, proširenje portfelja usluga te dodatno podizanje kvalitete skrbi za pacijente. Sredstva će biti usmjerena i na ulaganje u infrastrukturu klinika te program povećanja operativne učinkovitosti, uključujući standardizaciju procesa i daljnji razvoj IT sustava. Unity Care aktivno razmatra nove akvizicijske prilike i nastavlja širiti svoju mrežu u Poljskoj.

“Društvo gradi platformu sa snažnim potencijalom da postane jedan od vodećih pružatelja ambulantne zdravstvene skrbi u Poljskoj. S povećanjem ulaganja želimo dodatno ubrzati konsolidaciju tržišta te Unity Careu osigurati sredstva za nove akvizicije i daljnje širenje portfelja usluga,’’ rekao je Bartosz Kwiatkowski, partner u Enterprise Investorsu zadužen za ovu investiciju.

‘’Imamo jasan plan: izgraditi regionalne lidere i brzo integrirati nove ustanove. Takav pristup omogućuje nam strukturiran rast, podizanje standarda usluge za pacijente te učinkovitu provedbu strategije rasta temeljene na akvizicijama,’’ dodao je Artur Krawczyk, izvršni direktor Unity Carea.

Enterprise Investors je jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi. Od osnutka 1990. godine, EI je prikupio sredstva za deset fondova. Navedeni fondovi investirali su 2,4 milijarde eura u 161 društvo i izašli iz 142 društva.