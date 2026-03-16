Enterprise Investors vraća se u sektor obnovljivih izvora energije većinskim ulaganjem u Art Wind

Enterprise Investors Fund IX stekao je 65 % udjela u društvu Art Wind, poljskom pružatelju usluga instalacija i održavanja vjetroturbina diljem Europe. Transakcija uključuje potpuni otkup udjela od pasivnih dioničara. Vrijednost transakcije nije objavljena.

Bartłomiej Bartsch-Rosiński, veteran u sektoru energije vjetra, 2019. godine osnovao je Art Wind, specijalizirano društvo za instalaciju i servisiranje vjetroturbina. Art Wind ima projekte za kopnene vjetroelektrane na više tržišta u Europi, pri čemu većina prihoda dolazi iz Njemačke. Društvo ima izvrsnu reputaciju zahvaljujući operativnoj izvrsnosti, visokim sigurnosnim standardima i skalabilnom tehničkom timu – snagama koje su mu omogućile dosljednu isporuku projekata i dobre financijske rezultate. U 2025. godini društvo je ostvarilo prihod od približno 27 milijuna eura.

Europska nastojanja za jačanjem energetske sigurnosti i ostvarenjem ciljeva dekarbonizacije potiču ulaganja u domaću proizvodnju obnovljivih izvora energije. Očekuje se da će kopnene vjetroelektrane ostati ključni stup tranzicije uz prognoze za znatno povećanje kapaciteta do 2030. godine kao i nakon toga. Sve to potiče stalnu potražnju za visokokvalitetnim pružateljima usluga instalacija i održavanja vjetroelektrana.

Investicija će podržati daljnji rast Art Winda i omogućiti društvu skaliranje poslovanja kao odgovor na stalnu ekspanziju sektora. S obzirom na solidnu knjigu narudžbi i snažne odnose s ključnim industrijskim partnerima, Art Wind je u izvrsnoj poziciji za širenje diljem Europe uz zadržavanje visokih operativnih i sigurnosnih standarda.

“Art Wind posluje u nišnom segmentu lanca vrijednosti za sektor izvora obnovljive energije i korisnik je europske energetske tranzicije,” rekao je Sebastian Król, partner u Enterprise Investorsu zadužen za ovu transakciju. “Dosadašnji operativni rezultati društva, fokus na sigurnost i dugogodišnji odnosi s vodećim proizvođačima turbina snažni su temelj za daljnji rast i stvaranje vrijednosti.”

“U samo nekoliko godina izgradili smo Art Wind kao pouzdanog pružatelja usluga instalacije i održavanja vjetroturbina diljem Europe,” rekao je Bartłomiej Bartsch-Rosiński, osnivač i izvršni direktor Art Winda. “Uz podršku Enterprise Investorsa možemo ubrzati razvoj ulaganjem u ljude, proširenjem operativnih kapaciteta i ulaskom na nova tržišta, pritom zadržavajući fokus na sigurnost, kvalitetu i pouzdanu isporuku za naše klijente.”

Ova investicija predstavlja treću transakciju EI-ja u sektoru izvora obnovljive energije nakon uspješnih izlazaka iz društva Polish Energy Partners (sada Polenergia) putem inicijalne javne ponude na Varšavskoj burzi (WSE) te društva Wento, koje je EI prodao Equinoru. Enterprise Investors je jedan od najvećih private equity fondova u srednjoj i istočnoj Europi. Od osnutka 1990. godine, EI je prikupio sredstva za deset fondova. Navedeni fondovi investirali su 2,4 milijarde eura u 163 društva i izašli iz 142 društva.