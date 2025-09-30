Euromoney proglasio Zabu najboljom u transakcijskom poslovanju u Hrvatskoj

Zagrebačka banka, vodeća banka u Hrvatskoj i članica Grupe UniCredit, prepoznata je kao je najbolja banka u transakcijskom poslovanju, pokazala je anketa časopisa Euromoney za 2025. godinu.

U sklopu istraživanja o upravljanju novčanim sredstvima, u kojem je sudjelovalo više od 30.000 klijenata, UniCredit je izabran za najbolju banku u ukupno šest zemalja: Hrvatskoj, Austriji, Bosni i Hercegovini, Rumunjskoj, Slovačkoj i Sloveniji.

“Iznimna je čast dobiti nagradu o kojoj odlučuju klijenti. Ovakva priznanja potvrđuju kontinuirani napredak i predanost Zabe u pružanju vrhunskih rješenja za klijente koji su u središtu našeg poslovanja. Priznanja nas čine ponosnim, ali predstavljaju i odgovornost da snažno nastavimo ulagati u unaprjeđivanje naših proizvoda kako bismo osigurali najbolju bankarsku uslugu na tržištu”, poručila je Aleksandra Rašić, članica Uprave za Korporativno bankarstvo Zagrebačke banke.

Dodatno, UniCredit je dobio još šest priznanja u području deviznog poslovanja (FX), uključujući za najbolju banku za korisničku uslugu u CEE regiji. Grupa je proglašena i najboljom bankom za FX plaćanja u Italiji, najboljom FX bankom za korporativne klijente u Austriji te najboljom FX bankom u Češkoj, Mađarskoj i Rumunjskoj.

“Ponosni smo na povjerenje koje nam klijenti i dalje ukazuju i fantastično je vidjeti da nas i dalje smatraju najboljima, posebno u srednjoj i istočnoj Europi. Ovi rezultati pokazuju našu snagu, predanost naših timova i snagu naših kontinuiranih ulaganja u digitalne kanale, a sve to postavlja temelje da postanemo prvi izbor za plaćanja diljem Europe“, poručio je Raphael Barisaac, direktor Plaćanja i Transakcijskog poslovanja UniCredita.

Anketom o transakcijskom poslovanju koju časopis Euromoney provodi svake godine obuhvaćeni su odgovori vodećih direktora transakcijskog poslovanja, rizničara i direktora financija iz cijelog svijeta te se ona smatra referentnom anketom za globalnu industriju transakcijskog poslovanja. Anketa predstavlja najopsežniju usporednu analizu svjetskih banaka u području transakcijskog poslovanja.