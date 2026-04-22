Europski forum u Opatiji: Inovacije, sigurnost i održivost oblikuju budućnost maritimnog sektora

Europski forum o inovacijama i sigurnosti u maritimnom sektoru, održan u Opatiji, okupio je vodeće sigurnosne stručnjake, donositelje odluka, istraživače i inovatore iz cijele Europe stvarajući prostor za intenzivne rasprave o budućnosti europskog pomorskog sektora. Forum je ponudio konkretne odgovore na ključne izazove koji oblikuju sektor, s posebnim naglaskom na sigurnost, inovacije, održivost i konkurentnost.

U trenutku kada smo svjedoci snažnih globalnih promjena, maritimni sektor nalazi se na sjecištu tehnološkog razvoja, zelene energetske tranzicije i sve kompleksnijih sigurnosnih izazova. Upravo zato ovaj Forum ima dodatnu težinu jer koristi javni prostor za konkretan dijalog o tome kako Europa može odgovoriti na te promjene i dugoročno ostati konkurentna i sigurna u globalnom kontekstu.

Među istaknutim govornicima bili su veleposlanici Njemačke, Norveške i Švedske, koji su donijeli vrijedne političke i strateške perspektive na izazove s kojima se Europa suočava. Osim njih, sudionici iz akademskih krugova i industrije podijelili su svoja iskustva i planove za unaprjeđenje pomorskog sektora.

EU Forum otvorila je Daria Dasha Krivonos iz Copenhagen Institute for Futures Studies predavanjem Uncertainty is a Feature, Not a Bug. U središtu programa našli su se paneli koji su adresirali ključna pitanja razvoja Europe. Panel Future of Europe: Innovation fokusirao se na suradnju sveučilišta, akademske zajednice, poslovnog sektora i lokalne zajednice, uz sudjelovanje Alena Ružića, ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Gorana Hausera, rektora Sveučilišta u Rijeci te predstavnika regionalne uprave.

Sigurnosna dimenzija maritimnog sektora došla je u fokus u drugom dijelu programa, kroz predavanje Basila Germonda (Lancaster University) i Fausta Ferreire (MARBLE), koji su govorili o izazovima maritimne sigurnosti u kontekstu međunarodnih odnosa i novih tehnologija.

“Maritimna sigurnost mora biti u središtu europske strateške agende,” izjavio je profesor Basil Germond s Lancaster University. U svom predavanju, profesor Germond detaljno je objasnio kako globalni maritimni opskrbni lanac postaje sve izloženiji prijetnjama poput cyber napada, geopolitike i klimatskih promjena, te naglasio potrebu za kolektivnim odgovorima na ove prijetnje. “U današnjem nesigurnom svijetu, maritimna sigurnost počiva na tri međusobno povezana stupa: slobodnom protoku roba, podmorskoj infrastrukturi i pomorskoj obrani“, istaknuo je Germond, upozorivši na važnost stabilnosti maritimnog poretka za očuvanje globalne ekonomske ravnoteže.

Fausto Ferreira iz Centre of Excellence MARBLE govorio je o tome kako robotika i umjetna inteligencija transformiraju pomorski sektor, ubrzavajući digitalizaciju industrije i omogućujući inovativna rješenja za pomorsku sigurnost. “Robotika i umjetna inteligencija ne samo da unapređuju maritimnu industriju, već imaju ključnu ulogu u zaštiti kritične infrastrukture i u nadzoru, stvarajući novu dimenziju sigurnosti,” istaknuo je Ferreira.

Jasna Janković, partnerica u Lürssenovom programu stipendiranja i profesorica na University of Connecticut (UConn), govorila je pak o važnosti obrazovanja i razvoja radne snage za uspješan prijelaz na održivu plovidbu. „Naša suradnja s Lürssen Zakladom omogućuje studentima izravno sudjelovanje u vrhunskim istraživanjima, pripremajući ih za izazove brzo mijenjajućeg maritimnog energetskog krajolika,” poručila je Janković, naglašavajući ključnu ulogu obrazovanja u maritimnoj industriji.

Važan dio Foruma bila je i dodjela stipendija Lürssen Zaklade kroz koju se kontinuirano potiče i dodatno ulaže u razvoj novih generacija stručnjaka, inovatora koji će oblikovati budućnost industrije. Ovogodišnji stipendisti su Thomas Oliver, Dionysis Tapinis, Antonio Maračić i Ethan White, koji svojim radom i angažmanom već pokazuju potencijal za oblikovanje budućnosti maritimne industrije.

Forum je bio i prilika za raspravu o europskoj konkurentnosti. U panelima poput “Future of Europe: Innovation” i “Smart maritime safety”, sudionici su diskutirali o tome kako Europa može ostati konkurentna u globalnom okruženju, koristeći nove tehnologije i inovacije za jačanje sigurnosti i održivosti maritimnog sektora.

Ovogodišnje izdanje Europskog foruma zaključila je sveučilišna profesorica, filozofkinja i bivša rektorica Sveučilišta u Rijeci dr. Snježana Prijić-Samaržija odnedavno članica Upravnog odbora Zaklade Lürssen koja je naglasila kako je suradnja svih dionika; akademske zajednice, industrije i vlade presudna za daljnji razvoj sektora.

“Snažnija javno-privatna partnerstva, dublja međunarodna suradnja, intenzivnija ulaganja u kulturu inovacija i inovativno okruženje ključna su za oblikovanje budućnosti europskog maritimnog sektora,” izjavila je dr. Prijić-Samaržija. “Svijest o moru umjesto ‘sljepila prema moru’, multilateralizam umjesto unilateralizma, optimizam i ‘nikad nije kasno’ umjesto pesimizma, to su vrijednosti koje moramo usvojiti kako bismo osigurali sigurnu i konkurentnu budućnost Europe. Ovaj forum nije samo prostor za razmjenu ideja, već konkretan korak u oblikovanju budućnosti maritimnog sektora,” zaključila je.

EU forum u Opatiji još je jednom potvrdio svoju ključnu ulogu u povezivanju znanja, politike i gospodarstva, naglašavajući važnost zajedničkog djelovanja u oblikovanju otpornijeg, inovativnijeg i sigurnijeg pomorskog sustava Europe.