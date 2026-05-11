Europski projekti obnovljive energije i baterijske pohrane peterostruko veći do 2030.

Europski projekti koji obuhvaćaju proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te baterijsko skladištenje trebali bi do 2030. godine porasti za preko 450 posto, pri čemu će najprivlačnija zemlja za njihov razvoj biti Njemačka, pokazalo je u ponedjeljak izvješće kompanije Aurora Energy Research.

U Europi projekti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, poput vjetroelektrana i solarnih elektrana, sve češće obuhvaćaju i izgradnju baterijskih sustava pohrane energije u neposrednoj blizini elektrana. Takvi sustavi proizvođačima omogućuju da energiju čuvaju umjesto da je prodaju s gubitkom kad u sustavu postoji višak energije, te da je u sustav puste kad se cijene oporave.

U 2025. godini europski kapaciteti za obnovljive izvore energije s baterijskim sustavima pohrane dosegnuli su 6,3 gigavata, pokazalo je istraživanje savjetodavne kompanije Aurora Energy Research koje obuhvaća 20 najvećih europskih tržišta energije. Većinu tih kapaciteta, odnosno 60 posto, činili su projekti u kojima su na istoj lokaciji izgrađene solarne elektrane i sustavi baterijske pohrane.

Do 2030. ti kapaciteti trebali bi porasti na oko 35 gigavata, očekuju autori izvješća.

Ocjenu najprivlačnije regije za izgradnju kombiniranih projekata pogona za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i sustava pohrane dobila je Njemačka, zahvaljujući višim očekivanim povratima ulaganja, pokazalo je izvješće. Slijede Velika Britanija i Bugarska.

Španjolska, Francuska i Mađarska u izvješću su označene kao tržišta koje treba pratiti, s obzirom na tekuće regulatorne reforme.

Prošle godine broj sati negativnih cijena poskočio je diljem Europe, stoji u izvješću. Tako je vrijeme negativnih cijena u Španjolskoj, Nizozemskoj i Njemačkoj premašilo po 500 sati.

Smanjenje proizvodnje u postrojenjima za obnovljivu energiju radi zaštite mreže kad ponuda premašuje potražnju trebala bi porasti s preko 10 teravatsati u 2024. godini na oko 33 teravatsata do 2030. godine, prognoziraju autori izvješća.