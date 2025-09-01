Eurostat: Nezaposlenost u Hrvatskoj dvostruko manja nego u Švedskoj i Finskoj

Bojan Bajgorić Šantić 1. ruj 2025. 14:34
Zapošljavanje - ilustracija; Foto: Paun Paunović / Cropix

1. ruj 2025. 14:34

Stopa nezaposlenosti u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 4,6 posto. Taj rezultat dobar je i u okvirima Europske unije u kojoj je prosječna stopa nezaposlenosti 5,9 posto.

Eurostat je objavio podatke o nezaposlenosti – prosječna stopa nezaposlenosti u srpnju 2025. godine u Europskoj uniji iznosila je 5,9 posto. To je blago smanjenje u odnosu na stanje godinu dana ranije, kad je stopa nezaposlenosti iznosila 6,0 posto.

Podaci otkrivaju da Hrvatska tu dosta dobro stoji. Njezinih 4,6 posto nezaposlenosti nije toliko daleko od bugarskih i njemačkih 3,7 posto, a istovremeno je puno bolje od 10,4 posto koliko je iznosila stopa u Španjolskoj. Zanimljivo je i da Hrvatska puno bolje stoji od primjerice Švedske (8,7%) i Finske (9,5%).

Gledano po spolu, u Hrvatskoj je stopa nezaposlenosti muškaraca 4,9 posto, a žena 4,2 posto.

DržavaStopaBroj nezap. u 000
Europska unija5,9%13.025
Belgija5,8%321
Bugarska3,7%112
Češka2,8%151
Danska6,6%214
Njemačka3,7%1.638
Estonija7,2%55
Irska4,9%143
Grčka8,0%381
Španjolska10,4%2.587
Francuska7,6%2.405
Hrvatska4,6%81
Italija6,0%1.532
Cipar5,0%27
Latvija6,6%62
Litva7,1%111
Luksemburg6,6%23
Mađarska4,3%212
Malta2,6%9
Nizozemska3,8%388
Austrija5,5%260
Poljska3,1%551
Portugal5,8%323
Rumunjska5,8%471
Slovenija2,9%29
Slovačka5,4%148
Finska9,5%272
Švedska8,7%502
Prosječne stope i broj nezaposlenih u srpnju u državama EU; Izvor: Eurostat

Mladih koji ne rade ipak više od prosjeka EU

Kad je u pitanju nezaposlenost mlađih od 25 godina, EU prosjek je u srpnju iznosio 14,4 posto. Podaci za Hrvatsku nisu još dostupni, no u lipnju je taj postotak iznosio 16,9 posto. Najbolje stoji Njemačka i Malta (6,3%), a najgore Estonija (27%).

Navedene procjene Eurostata temelje se na međunarodno korištenoj standardnoj definiciji nezaposlenosti Međunarodne organizacije rada (ILO), prema kojoj se nezaposlenima smatraju osobe bez posla koje su aktivno tražile posao u posljednja četiri tjedna i dostupne su započeti s radom u sljedeća dva tjedna.

Kako bi se u potpunosti obuhvatila situacija na tržištu rada, podaci o nezaposlenosti dopunjeni su dodatnim pokazateljima, primjerice zaposlenim osobama s nepunim radnim vremenom koje žele raditi više, osobama koje traže posao, ali nisu odmah dostupne, te osobama koje su dostupne za rad, ali ga ne traže.

