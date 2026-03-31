Everita Capital ulaže u razvoj proizvodnje Pekarne Hrstić iz Splita

Everita Capital i Pekarna Hrstić potpisali su ugovor o strateškom partnerstvu kojim je Everita Capital preuzela 51 posto vlasničkog udjela pekarne.

Pekarna Hrstić obiteljska je tvrtka iz Splita koja posluje na području Dalmacije već više od 25 godina, a vode je supružnici Nikola Hrstić i Ana Mihaela Hrstić. Oni nastavljaju voditi poslovanje s dosadašnjim timom, a sredstva koja ulaže Everita Capital bit će iskorištena za razvoj poslovanja kroz izgradnju novog proizvodnog pogona i otvaranje novih prodajnih mjesta.

Pekarna Hrstić zapošljava više od 80 ljudi te je u 2025. ostvarila tri milijuna eura prihoda. Tvrtka ima 12 vlastitih prodajnih mjesta, a kroz veleprodaju opskrbljuje još oko stotinu prodajnih mjesta trgovačkih lanaca Ribola i Studenac, uz očekivano daljnje širenje distribucijske mreže tijekom 2026. godine. Pekarna Hrstić proizvodi kruh, peciva i kolače po vlastitoj recepturi, a svi njihovi proizvodi su isključivo dnevno svježe pripremljeni i takvi se dostavljaju na sva prodajna mjesta. Dnevna proizvodnja iznosi oko 6.000 pekarskih proizvoda.

Kapital, podrška i znanje

„Kao ulagači tvrtkama donosimo ne samo kapital, već širu podršku i mogućnost transfera znanja i iskustava vrhunskih stručnjaka, menadžera i poduzetnika s kojima surađujemo. Uz ulaganja u infrastrukturu i tehnologije, jednako važnim smatramo ulaganja u ljude. To je naš plan i s Pekarnom Hrstić. Vidimo puno potencijala za rast u regiji koja je jedna od turistički najsnažnijih u Hrvatskoj. Smatramo da uz tradiciju i već postojeće znanje, s modernizacijom, novim tehnologijama i dodatnim upravljačkim znanjima možemo zajedno napraviti značajne iskorake koji će donijeti željeni rast tvrtke, a istodobno obogatiti ponudu i lokalnoj zajednici i brojnim turistima koji posjećuju Split i Dalmaciju.“, izjavila je Emília Mamajová, partnerica i suosnivača fonda Everita Capital.

„Zadovoljni smo i ponosni što je Everita Capital prepoznao naš dosadašnji rad i viziju daljnjeg razvoja na kojoj ćemo raditi zajedno. Kako bismo nastavili rasti i razvijati se, pridružili smo partnera koji će svojim ulaganjem, iskustvom i znanjem doprinijeti podizanju poslovanja na višu razinu. U Hrvatskoj ovakav oblik ulaganja još uvijek nije široko prisutan u segmentu malih i srednjih tvrtki kojima pripadamo, ali se nadam da će ga u budućnosti biti više. Ulaganjem u proizvodne i prodajne kapacitete, modernizaciju i nove tehnologije nastavljamo rasti i stvarati vrijednost za našu tvrtku, zaposlenike i zajednicu u kojoj poslujemo.“, komentirala je Ana Mihaela Hrstić, prokuristica i suvlasnica Pekarne Hrstić.

Sjedište Everita Fonda je u Pragu, a osnivači su Emília Mamajová i Marko Jojič koji zajedno imaju više od 30 godina iskustva rada u private equity investicijskim fondovima na području srednje i istočne Europe.

Fond je usmjeren na ulaganja u male i srednje tvrtke primarno na tržištima Češke, Poljske i Hrvatske, ali i u Slovačkoj te Sloveniji.

Everita Capital ulaže u tvrtke koje su prošle start up fazu, koje su etablirane na tržištu, ostvaruju prihode od najmanje tri milijuna eura godišnje i profitabilno posluju, a žele nastaviti razvijati poslovanje. Ulaganjima između dva i pet milijuna eura po transakciji fond osigurava kapital za daljnji rast i podržava osnivače u sljedećoj fazi razvoja poslovanja, uključujući međunarodnu ekspanziju.

U ulagačkoj strategiji Everita Capitala vodi se načelom „ljudi su najvažniji“ („people first“). Osnivači fonda vjeruju da su upravo ljudi ključni za održiv rast tvrtki u koje ulažu pri čemu i svojom ulagačkom politikom aktivno podržavaju raznolikost i ravnopravnost. Zato svoju podršku posebice usmjeravaju prema tvrtkama koje u svojoj vlasničkoj i upravljačkoj strukturi imaju i žene.

Rad Everita Capitala podržao je i Europski investicijski fond (EIF) s ulaganjem od 20 milijuna eura. Strateški investitori u fondu su i RSJ te fond grupe J&T.